Sau khi Thùy Tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, trên MXH xuất hiện thông tin Miss Campuchia có hành vi "chơi xấu" đại diện Việt Nam bằng clip "xé giấy nợ" rùm beng cõi mạng.
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Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss GrandSothida Pokimtheng International 2021 vào hôm 4/12 vừa qua. Chiến thắng thuyết phục của đại diện Việt Nam khiến CĐM không khỏi tự hào và vui mừng.
Tuy nhiên, mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin Thuỳ Tiên bị đại diện Campuchia chơi xấu trước thềm chung kết khiến nhiều người không khỏi bức xúc và chỉ trích gay gắt.
Theo đó, Sothida Pokimtheng - đại diện Campuchia bị cho là đã gặp riêng ban tổ chức để đưa đoạn video về lùm xùm xé giấy nợ của Thuỳ Tiên trước đây nhằm tố cáo và hạ bệ cô trước thềm diễn ra đêm chung kết.
Được biết, Thuỳ Tiên nghe được thông tin này qua lời kể của đại diện Thái Lan và một số thành viên ban tổ chức. Trong một video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, phía ê-kíp của Thuỳ Tiên tại Việt Nam cũng cho biết đã nắm được thông tin này.
Mặc dù vẫn chưa được phía BTC Miss Grand lên tiếng xác nhận song việc sử dụng chiêu trò chơi xấu, hạ bệ đối thủ khiến những người yêu mến Thùy Tiên cảm thấy vừa bất ngờ, vừa bức xúc.
Trước đó, người đẹp Việt Nam còn liên tục bị người hâm mộ của Sothida Pokimtheng thả biểu tượng cảm xúc trái chiều, loạt bình luận gây hấn trong hành trình dự thi.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.