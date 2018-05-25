Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề

Danh hài Thúy Nga bất ngờ tiết lộ, nhờ lời “gạ gẫm” của nghệ sĩ Kim Tử Long lúc mới vào nghề mà cô đã đạt được thành công như hôm nay.
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Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bất ngờ. Cô tiết lộ, có được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự ủng hộ và động viên rất lớn của nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long khi mới vào nghề.
Thúy Nga chia sẻ: “Thuở mới vào nghề, em cũng được mời làm diễn viên đóng hoạt cảnh bài hát cho nghệ sĩ Kim Tử Long nè... hồi đó ảnh hot dữ lắm, quay với ảnh xong ảnh cũng “gạ gẫm” em đi theo con đường “diễn viên hài”. Và rồi em cũng làm theo sự “gạ gẫm” của ảnh... thành nữ hài thiệt luôn!!!
Cám ơn fan Ngọc Liên gửi link lại cho em!!!
Coi lại mới thấy hồi đó tui “dễ thương” quá vậy nà... Bởi vậy hồi đó lời anh Long “gạ gẫm” em có thành công như ý ảnh nha!”.
Dòng trạng thái tình cảm pha chút hài hước của Thúy Nga nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây có lẽ là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của nữ danh hài gửi đến đàn anh vì đã giúp cô có được thành công như ngày hôm nay.