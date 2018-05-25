Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề

Hậu trường 25/05/2018 15:06

Danh hài Thúy Nga bất ngờ tiết lộ, nhờ lời “gạ gẫm” của nghệ sĩ Kim Tử Long lúc mới vào nghề mà cô đã đạt được thành công như hôm nay.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bất ngờ. Cô tiết lộ, có được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự ủng hộ và động viên rất lớn của nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long khi mới vào nghề.

Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề - Ảnh 1
Thúy Nga nhớ lại thuở mới vào nghề từng làm việc chung với nghệ sĩ Kim Tử Long và được anh gợi ý làm diễn viên hài - Ảnh: FBNV

Thúy Nga chia sẻ: “Thuở mới vào nghề, em cũng được mời làm diễn viên đóng hoạt cảnh bài hát cho nghệ sĩ Kim Tử Long nè... hồi đó ảnh hot dữ lắm, quay với ảnh xong ảnh cũng “gạ gẫm” em đi theo con đường “diễn viên hài”. Và rồi em cũng làm theo sự “gạ gẫm” của ảnh... thành nữ hài thiệt luôn!!!

Cám ơn fan Ngọc Liên gửi link lại cho em!!!

Coi lại mới thấy hồi đó tui “dễ thương” quá vậy nà... Bởi vậy hồi đó lời anh Long “gạ gẫm” em có thành công như ý ảnh nha!”.

Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề - Ảnh 2
Khi đã thành công, Thúy Nga vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Kim Tử Long - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái tình cảm pha chút hài hước của Thúy Nga nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây có lẽ là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của nữ danh hài gửi đến đàn anh vì đã giúp cô có được thành công như ngày hôm nay.

Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề - Ảnh 3
Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng đường tình duyên của Thúy Nga lại gặp không ít sóng gió - Ảnh: FBNV
Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề - Ảnh 4
Hiện tại, nữ nghệ sĩ đang sống với con gái nhỏ đáng yêu tại nước ngoài - Ảnh: FBNV
Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề - Ảnh 5
Thỉnh thoảng cô cũng về Việt Nam để tham gia một số chương trình - Ảnh: FBNV

 

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: 'Cuộc sống của Thúy Nga đầy mâu thuẫn'

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: 'Cuộc sống của Thúy Nga đầy mâu thuẫn'

Lê Hoàng đã dành những lời khen ngợi về diễn xuất của danh hài Thúy Nga. Đồng thời nam đạo diễn cũng tiết lộ về cuộc sống của diễn viên hài này.

Xem thêm
Từ khóa:   danh hài Thúy Nga Kim Tử Long Thúy Nga chia sẻ cuộc sống của danh hài Thúy Nga

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42