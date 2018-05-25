Thúy Nga gây sốc khi tiết lộ từng bị nghệ sĩ Kim Tử Long ‘gạ gẫm’ lúc mới vào nghề

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bất ngờ. Cô tiết lộ, có được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự ủng hộ và động viên rất lớn của nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long khi mới vào nghề.

Thúy Nga nhớ lại thuở mới vào nghề từng làm việc chung với nghệ sĩ Kim Tử Long và được anh gợi ý làm diễn viên hài - Ảnh: FBNV

Thúy Nga chia sẻ: “Thuở mới vào nghề, em cũng được mời làm diễn viên đóng hoạt cảnh bài hát cho nghệ sĩ Kim Tử Long nè... hồi đó ảnh hot dữ lắm, quay với ảnh xong ảnh cũng “gạ gẫm” em đi theo con đường “diễn viên hài”. Và rồi em cũng làm theo sự “gạ gẫm” của ảnh... thành nữ hài thiệt luôn!!!