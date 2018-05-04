Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần

Hậu trường 04/05/2018 16:42

Thúy Nga hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc ấm áp khi tổ chức sinh nhật 7 tuổi cho con gái tại trường.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Nga vừa cập nhật một loạt hình ảnh mừng sinh nhật con gái Nguyệt Cát tròn 7 tuổi. Năm nay, nữ danh hài tổ chức sinh nhật cho con gái bên thầy cô và bạn bè tại trường.

Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần - Ảnh 1
Danh hài Thúy Nga tổ chức sinh nhật cho con gái tại trường - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, nữ danh hài tiết lộ, ban đầu cô dự kiến mời bạn học của Nguyệt Cát từ lớp 1,2,3 nhưng không ngờ lại mua đồ ăn đủ đãi toàn trường. Đặc biệt, thầy hiệu trưởng cũng tham dự.

 “Sinh nhật Tiana được tổ chức tại trường học, dự kiến là mẹ chỉ mời các bạn học từ lớp 1,2,3 vậy mà không dè đồ ăn mẹ đặt đãi luôn toàn trường cũng vừa đủ... vẫn mời được thêm các anh chị học sinh lớp 4,5. Các thầy cô trong trường và cả thầy hiệu trưởng cũng tham gia buổi tiệc sinh nhật này", cô viết.

Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần - Ảnh 2
Bé Nguyệt Cát cười tươi khi được mẹ hôn ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Thúy Nga cũng gửi lời chúc đầy tình cảm đến con gái: “Chúc mừng Tiana Nguyệt Cát của Mẹ hôm nay tròn 7 tuổi! Mẹ không mong con là một đứa trẻ quá thông minh, chỉ cần con khi khôn lớn con luôn nhận thức đúng đắn được cuộc sống này cái nào đúng, cái nào sai... khi nhận thức tốt thì con sẽ có 1 tương lai tốt đẹp. Vì đơn giản mẹ chỉ muốn con sẽ luôn là 1 người tốt luôn đem lại điều lợi ích cho cộng đồng và xã hội!".

Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần - Ảnh 3
Cô bé nhận được nhiều lời khen vì sự xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FBNV
Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần - Ảnh 4
Khoảnh khắc đáng yêu của Nguyệt Cát được ghi lại - Ảnh: FBNV
Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần - Ảnh 5
Nguyệt Cát thừa hưởng nhiều nét đẹp từ nữ danh hài - Ảnh: FBNV
Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần - Ảnh 6
Cô bé cắt bánh sinh nhật bên bạn bè cùng lớp - Ảnh: FBNV
Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần - Ảnh 7
Nguyệt Cát đón sinh nhật đáng nhớ bên mẹ, bạn bè và thầy cô - Ảnh: FBNV
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