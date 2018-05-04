Vừa tròn 7 tuổi, con gái Thúy Nga đã khiến dân tình 'chao đảo' vì đáng yêu như thiên thần

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Nga vừa cập nhật một loạt hình ảnh mừng sinh nhật con gái Nguyệt Cát tròn 7 tuổi. Năm nay, nữ danh hài tổ chức sinh nhật cho con gái bên thầy cô và bạn bè tại trường.

“Sinh nhật Tiana được tổ chức tại trường học, dự kiến là mẹ chỉ mời các bạn học từ lớp 1,2,3 vậy mà không dè đồ ăn mẹ đặt đãi luôn toàn trường cũng vừa đủ... vẫn mời được thêm các anh chị học sinh lớp 4,5. Các thầy cô trong trường và cả thầy hiệu trưởng cũng tham gia buổi tiệc sinh nhật này", cô viết.

Bé Nguyệt Cát cười tươi khi được mẹ hôn ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Thúy Nga cũng gửi lời chúc đầy tình cảm đến con gái: “Chúc mừng Tiana Nguyệt Cát của Mẹ hôm nay tròn 7 tuổi! Mẹ không mong con là một đứa trẻ quá thông minh, chỉ cần con khi khôn lớn con luôn nhận thức đúng đắn được cuộc sống này cái nào đúng, cái nào sai... khi nhận thức tốt thì con sẽ có 1 tương lai tốt đẹp. Vì đơn giản mẹ chỉ muốn con sẽ luôn là 1 người tốt luôn đem lại điều lợi ích cho cộng đồng và xã hội!".