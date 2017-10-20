Thực hư thông tin 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà từng yêu đến 30 - 40 người

Hậu trường 20/10/2017 14:37

Tối qua (19/10), trong đêm liveshow "Lavie En Rose – Cuộc sống màu hồng" diễn ra tại TP.Hà Nội, Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng nói rõ về tin đồn đang lan truyền mạnh mẽ, theo đó cho rằng nữ ca sĩ từng yêu đến 30 - 40 người.

Lộng lẫy như nữ thần trong bộ váy đính kết cầu kỳ của nhà thiết kế Lý Quí Khánh khi xuất hiện tại đêm nhạc Lavie En Rose tại một khách sạn cao cấp ở Hà Nội, "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà khẳng định bản thân chỉ có vài mối tình chứ không có chuyện yêu 30 hay 40 người như lời đồn đại. 

Thực hư thông tin 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà từng yêu đến 30 - 40 người - Ảnh 1
Đêm nhạc xa hoa, lộng lẫy với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên thu hút sự chú ý của nhiều khán giả - Ảnh: Internet 

Không chỉ đẹp và có giọng hát lạ được nhiều người mến mộ, Hà Hồ còn cuốn hút khán giả trong đêm nhạc bằng sự thông minh và khéo léo trong lúc giao lưu. "Nữ hoàng giải trí" tâm sự, nhiều lúc nhìn lại quãng đường đã đi qua, cô không tin mình đã gắn bó với nghiệp cầm ca được hơn 10 năm. 

Thực hư thông tin 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà từng yêu đến 30 - 40 người - Ảnh 2
Là một trong những ca sĩ chính của đêm nhạc nên Hồ Ngọc Hà chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho từng tiết mục - Ảnh: Internet

Thuở mới vào nghề, cô gặp nhiều áp lực và muốn bỏ cuộc bởi những lời dị nghị về giọng hát từ phía dư luận.Tuy nhiên, người đẹp nhận ra ngoài những lời chê bai thì vẫn còn có rất nhiều người luôn ở bên cạnh động viên để cô tiếp tục theo đuổi đam mê.

Thực hư thông tin 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà từng yêu đến 30 - 40 người - Ảnh 3
Chất giọng khàn đặc trưng cùng những vũ điệu bốc lửa đã trở thành yếu tố tạo ra nét đặc trưng riêng không lẫn vào đâu được của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Khi chọn ca khúc Gửi người yêu cũ để gửi tặng cho khán giả thủ đô, Hà Hồ dí dỏm cho biết bài hát này là lời nhắn đến một vài 'người cũ' của cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng đính chính ngay rằng, cô không phải là người yêu nhiều như báo chí đưa tin.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Tôi yêu nhiều năm và yêu sâu đậm, chứ không phải nhiều về số lượng. Người lâu nhất là 8 năm, người gần nhất là 3 năm. Năm nay tôi mới 32 - 33 tuổi mà báo chí đăng tôi yêu 30 anh nên tôi không biết mình yêu từ năm mấy tuổi nữa". 

Thực hư thông tin 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà từng yêu đến 30 - 40 người - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà khẳng định mình là người yêu sâu đậm và không quan trọng số lượng - Ảnh: Internet

Ngoài chuyện tình cảm, giọng ca Cả một trời thương nhớ chia sẻ thêm khi tuổi còn trẻ cô lựa chọn âm nhạc gắn liền với vũ đạo để gây ấn tượng với người xem. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, cô nhận ra nếu cứ mãi theo đuổi một dòng nhạc như thế sẽ không thể đi được chặng đường dài. Thế nên, trong hai năm qua, cô liên tục tung ra các sản phẩm và tổ chức liveshow Love Songs với những bản tình ca.

"Tại chương trình Love Song năm ngoái, mình tôi hát cùng với ban nhạc trên sân khấu, trải lòng hết những câu chuyện từng xảy ra trong cuộc sống của mình và tôi không ngờ rằng, những điều bình dị nhất lại chiếm được trái tim của nhiều người đến như vậy. Tôi nhận ra một điều: đôi khi mình không cần làm gì quá trên sân khấu, chỉ cần đơn giản lại là lúc mình được yêu thương nhất", Hà Hồ chia sẻ.

Thực hư thông tin 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà từng yêu đến 30 - 40 người - Ảnh 5
Bên cạnh phần solo, Hà Hồ còn song ca với Đàm Vĩnh Hưng trong nhạc phẩm Bài ca tình nhớ. Mr Đàm trêu đùa rằng anh muốn cám ơn cô vì đã đi chân đất khi đứng cạnh mình - Ảnh: Internet

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