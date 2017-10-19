Sốc: Hồ Ngọc Hà lộ mặt biến dạng khi cố chỉnh sửa ảnh theo phong cách 'giả nai'

Giải trí 19/10/2017 13:15

Ở bức ảnh mới nhất vừa đăng tải, Hồ Ngọc Hà dường như đã chỉnh sửa hơi quá tay, dẫn đến gương mặt bị ngắn lại, đôi mắt "siêu to" và mất cân đối khi nhìn tổng thể.

"Nữ hoàng giải trí" cũng tiết lộ lý do không chia sẻ ảnh chụp cùng Kim Lý là để tránh bị nói dựa hơi bạn trai.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà gửi lời thông báo đến fan rằng đang lên kế hoạch chuẩn bị cho chương trình ca nhạc Chào 2018. Theo dự kiến, MV Cả một trời thương nhớ của “Nữ hoàng giải trí” đóng cùng bạn trai Kim Lý sẽ được tái hiện lại trong chương trình này.

Nữ ca sĩ cũng không quên nhắn nhủ fan đón xem vào dịp Tết, đồng thời chú thích thêm: “Định cho anh Lý lên "Chào", nhưng nghĩ lại sợ mọi người nghĩ dựa hơi nên thôi... dựa cái khác”

Sốc: Hồ Ngọc Hà lộ mặt biến dạng khi cố chỉnh sửa ảnh theo phong cách 'giả nai' - Ảnh 1
Chia sẻ mới nhất của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, dòng thông báo trên không gây chú ý bằng bức ảnh Hồ Ngọc Hà sử dụng phần mềm chỉnh sửa quá đà, dẫn đến gương mặt trở nên khác lạ hoàn toàn so với nhan sắc ngày thường của cô.

Trong bức ảnh đính kèm, "Nữ hoàng giải trí" trẻ trung bất ngờ với đôi mắt to tròn cùng gương mặt “non choẹt” như đang độ tuổi teen.

Mặc dù diện mạo của thần tượng có chút biến dạng nhưng các fan của Hồ Ngọc Hà không chỉ trích mà vẫn khen cô trông rất dễ thương khi được phần mềm phù phép.

Sốc: Hồ Ngọc Hà lộ mặt biến dạng khi cố chỉnh sửa ảnh theo phong cách 'giả nai' - Ảnh 2
"Nữ hoàng giải trí" chỉnh sửa ảnh hơi quá tay dẫn đến gương mặt bị mất cân đối - Ảnh: FBNV

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