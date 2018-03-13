Thót tim với những động tác Yoga khó đỡ của Ái Phương

Thường xuyên xuất hiện với thân hình "nóng bỏng" nhưng ít ai biết Ái Phương phải khổ luyện rất nhiều cùng những tư thế Yoga cực khó.

Không chỉ có gương mặt xinh xắn, Ái Phương còn là mỹ nhân sở hữu 3 vòng siêu gợi cảm. Nhờ có ngoại hình nổi bật, cô từng xuất sắc đoạt giải 3 Siêu mẫu Việt Nam 2011. Để có cơ thể khỏe mạnh và săn chắc như vậy, nữ ca sĩ áp dụng bí quyết ăn uống khoa học và chăm chỉ tập luyện Yoga mọi lúc, mọi nơi.

Ái Phương tập ngon lành tư thế 'Nấm cuộn kim châm' - Ảnh: Internet

Trang cá nhân của Ái Phương luôn tràn ngập những khoảnh khắc phiêu cùng môn thể thao này. Trong đó, không ít lần người đẹp khiến fan thót tim với những tư thế đu dây lủng lẳng hay cuộn gập người như cây nấm.

Quá nghiện Yoga, thậm chí Ái Phương còn cố gắng nghĩ ra những cái tên độc đáo để đặt cho các tư thế tập như: Nấm cuộn kim châm, Lợn treo gác bếp, Chim bồ câu, Song kiếm hợp bích...

Để tập thành công những tư thế 'bá đạo' này, Ái Phương cũng từng chịu đau đớn rất nhiều trên sàn tập - Ảnh: Internet

Ái Phương phiêu với tư thế 'Chim bồ câu' - Ảnh: Internet

Ái Phương và huấn luyện viên cùng 'Song kiếm hợp bích' - Ảnh: Internet

Tư thế 'Lợn treo gác bếp' của nữ ca sĩ khiến nhiều người phải nín thở - Ảnh: Internet

Nhờ tập Yoga, Ái Phương sở hữu vóc dáng thon gọn với 3 vòng đạt chuẩn - Ảnh: Internet

Bài Yoga của người Ấn Độ giúp rèn cơ, giảm căng thẳng hiệu quả: Người ngồi nhiều muốn sống thọ phải tập ngay! Người Ấn Độ coi yoga kết hợp với biện pháp trị liệu Aryurveda là hình thức y học cổ xưa được thực hiện trong hơn 5.000 năm, bao gồm nhiều bài tập để đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-voi-nhung-dong-tac-yoga-kho-do-cua-ai-phuong-274822.html