Thót tim với những động tác Yoga khó đỡ của Ái Phương

Thường xuyên xuất hiện với thân hình "nóng bỏng" nhưng ít ai biết Ái Phương phải khổ luyện rất nhiều cùng những tư thế Yoga cực khó.
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Không chỉ có gương mặt xinh xắn, Ái Phương còn là mỹ nhân sở hữu 3 vòng siêu gợi cảm. Nhờ có ngoại hình nổi bật, cô từng xuất sắc đoạt giải 3 Siêu mẫu Việt Nam 2011. Để có cơ thể khỏe mạnh và săn chắc như vậy, nữ ca sĩ áp dụng bí quyết ăn uống khoa học và chăm chỉ tập luyện Yoga mọi lúc, mọi nơi.
Trang cá nhân của Ái Phương luôn tràn ngập những khoảnh khắc phiêu cùng môn thể thao này. Trong đó, không ít lần người đẹp khiến fan thót tim với những tư thế đu dây lủng lẳng hay cuộn gập người như cây nấm.
Quá nghiện Yoga, thậm chí Ái Phương còn cố gắng nghĩ ra những cái tên độc đáo để đặt cho các tư thế tập như: Nấm cuộn kim châm, Lợn treo gác bếp, Chim bồ câu, Song kiếm hợp bích...