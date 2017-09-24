Chỉ với 4 động tác yoga và 10 phút mỗi ngày, chị em sẽ sở hữu hình thể thon gọn ngay sau 1 tuần

Luyện tập 24/09/2017 14:02

Không cần phải tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho các trung tâm thể dục thẩm mỹ, chị em chỉ cần dành 10 phút mỗi ngày cho các bài tập dưới đây là sẽ có ngay vóc dáng thon gọn chỉ sau 1 tuần.

Tập thể dục thể thao là giải pháp tốt nhất giúp sở hữu vóc dáng cân đối. Thế nhưng không phải chị em nào cũng có thời gian đến phòng tập thường xuyên. Các động tác dưới đây chỉ tốn 10 phút mỗi ngày nhưng sẽ giúp chị em đốt mỡ hiệu quả để nhanh chóng sở hữu hình thể thon gọn.

Động tác ngồi gập người

Động tác này sẽ giúp giảm mỡ bụng, mỡ đùi và hông hiệu quả. Bên cạnh đó động tác gập người còn giúp cải thiện chức năng bài tiết và hô hấp, tăng cường sức khỏe đáng kể.

Thực hiện

Ngồi trên sàn, lưng thẳng, hai chân ép sát nhau và duỗi thẳng. Nếu bạn mới tập và không thể ngồi thẳng thì có thể kê 1 chiếc khăn tắm mỏng dưới mông để hỗ trợ.

Thở ra đồng thời duỗi thẳng lưng về phía trước hết mức có thể, giữ nguyên tư thế này trong 30 giây và thở đều đặn. Để hỗ trợ chot? việc gập người dễ dàng hơn bạn có thể dùng tay nắm lấy lòng bàn chân để việc tập luyện dễ dàng hơn.

Tư thế rắn hổ mang

Động tác này sẽ giúp loại bỏ mỡ bụng, lưng, nhanh chóng trả lại cho bạn vòng 2 thon gọn. Bên cạnh đó, bài tập này sẽ giúp tăng cường sức mạnh khớp cổ, vai và ngăn ngừa tình trạng khô dịch khớp.

Thực hiện

Nằm úp xuống sàn, hai tay đặt thẳng về trước, mu bàn chân chạm sàn.

Hít vào thật sâu, nhấn chân và hông xuống. Đồng thời, dùng lực cánh tay nâng từ từ phần thân trên lên cao. Đẩy vai về phía sau, căng thân trên theo chiều dài cơ thể. Mắt ngước lên trên, ngửa cổ và hạ thấp vai.

Động tác cánh cung

Động tác cánh cung có tác dụng cải thiện khớp, giúp cơ thể linh hoạt. Tập động tác này một thời gian bạn sẽ nhận thấy mỡ ở phần lưng, bụng, đùi và bắp tay giảm đi đáng kể. Đây có thể xem là động tác “đa công dụng” nhất mà các chị em đều nên biết để thực hành mỗi ngày.

Thực hiện

Giảm mỡ bụng, thon gọn chỉ với 4 động tác yoga và 10 phút mỗi ngày
Tư thế cánh cung giúp tăng cường sức mạnh toàn thân - Ảnh minh họa: Internet

Nằm thẳng và úp người trên sàn.

Co hai chân lên sao cho gót chân chạm mông.

Từ từ đưa tay ra sau và nắm hai bàn chân, uốn cong cơ thể giống hình cánh cung.

Giữ tư thế này trong 5 giây sau đó trở lại vị trí ban đầu.

Nghỉ 30 giây sau đó lặp lại. Thực hiện khoảng 4 hiệp/1 lần tập.

Tư thế con thuyền

Đây là một trong những động tác yoga giảm mỡ bụng, đùi và tăng cơ vùng bụng hiệu quả nhất. Bạn sẽ có được vóc dáng cân đối, khỏe mạnh chỉ nhờ tập động tác này thường xuyên.

Thực hiện

Nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt dọc theo người, duỗi thẳng hai chân khép hai gót chân lại với nhau, duỗi mũi chân.

Siết chặt cơ bụng, hít sâu và nâng cao chân sao cho chân và thân trên thành chữ V như hình. Tay duỗi thẳng, để ở vị trí cân bằng.

Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 10 giây sau đó trở về vị trí ban đầu. Lặp lại khoảng 4 hiệp/lần tập để đạt hiệu quả cao nhất.

Chúc bạn thành công.

Chỉ 5 phút mỗi ngày, chị em có ngay vòng eo con kiến, hiệu quả hơn cả tiếng chạy bộ

Chỉ 5 phút mỗi ngày, chị em có ngay vòng eo con kiến, hiệu quả hơn cả tiếng chạy bộ

Không cần phải hì hục chạy bộ cả tiếng đồng hồ, bạn chỉ cần dành 5 phút mỗi ngày cho các bài yoga đơn giản dưới đây để có ngay vòng 2 thon gọn.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 34 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 34 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ