Chỉ với 4 động tác yoga và 10 phút mỗi ngày, chị em sẽ sở hữu hình thể thon gọn ngay sau 1 tuần

Tập thể dục thể thao là giải pháp tốt nhất giúp sở hữu vóc dáng cân đối. Thế nhưng không phải chị em nào cũng có thời gian đến phòng tập thường xuyên. Các động tác dưới đây chỉ tốn 10 phút mỗi ngày nhưng sẽ giúp chị em đốt mỡ hiệu quả để nhanh chóng sở hữu hình thể thon gọn.

Động tác này sẽ giúp giảm mỡ bụng, mỡ đùi và hông hiệu quả. Bên cạnh đó động tác gập người còn giúp cải thiện chức năng bài tiết và hô hấp, tăng cường sức khỏe đáng kể.

Ngồi trên sàn, lưng thẳng, hai chân ép sát nhau và duỗi thẳng. Nếu bạn mới tập và không thể ngồi thẳng thì có thể kê 1 chiếc khăn tắm mỏng dưới mông để hỗ trợ.

Thở ra đồng thời duỗi thẳng lưng về phía trước hết mức có thể, giữ nguyên tư thế này trong 30 giây và thở đều đặn. Để hỗ trợ chot? việc gập người dễ dàng hơn bạn có thể dùng tay nắm lấy lòng bàn chân để việc tập luyện dễ dàng hơn.

Tư thế rắn hổ mang

Động tác này sẽ giúp loại bỏ mỡ bụng, lưng, nhanh chóng trả lại cho bạn vòng 2 thon gọn. Bên cạnh đó, bài tập này sẽ giúp tăng cường sức mạnh khớp cổ, vai và ngăn ngừa tình trạng khô dịch khớp.

Thực hiện

Nằm úp xuống sàn, hai tay đặt thẳng về trước, mu bàn chân chạm sàn.

Hít vào thật sâu, nhấn chân và hông xuống. Đồng thời, dùng lực cánh tay nâng từ từ phần thân trên lên cao. Đẩy vai về phía sau, căng thân trên theo chiều dài cơ thể. Mắt ngước lên trên, ngửa cổ và hạ thấp vai.

Động tác cánh cung

Động tác cánh cung có tác dụng cải thiện khớp, giúp cơ thể linh hoạt. Tập động tác này một thời gian bạn sẽ nhận thấy mỡ ở phần lưng, bụng, đùi và bắp tay giảm đi đáng kể. Đây có thể xem là động tác “đa công dụng” nhất mà các chị em đều nên biết để thực hành mỗi ngày.

Thực hiện

Nằm thẳng và úp người trên sàn.

Co hai chân lên sao cho gót chân chạm mông.

Từ từ đưa tay ra sau và nắm hai bàn chân, uốn cong cơ thể giống hình cánh cung.

Giữ tư thế này trong 5 giây sau đó trở lại vị trí ban đầu.

Nghỉ 30 giây sau đó lặp lại. Thực hiện khoảng 4 hiệp/1 lần tập.

Tư thế con thuyền

Đây là một trong những động tác yoga giảm mỡ bụng, đùi và tăng cơ vùng bụng hiệu quả nhất. Bạn sẽ có được vóc dáng cân đối, khỏe mạnh chỉ nhờ tập động tác này thường xuyên.

Thực hiện

Nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt dọc theo người, duỗi thẳng hai chân khép hai gót chân lại với nhau, duỗi mũi chân.

Siết chặt cơ bụng, hít sâu và nâng cao chân sao cho chân và thân trên thành chữ V như hình. Tay duỗi thẳng, để ở vị trí cân bằng.

Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 10 giây sau đó trở về vị trí ban đầu. Lặp lại khoảng 4 hiệp/lần tập để đạt hiệu quả cao nhất.

Chúc bạn thành công.