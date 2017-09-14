Chỉ 5 phút mỗi ngày, chị em có ngay vòng eo con kiến, hiệu quả hơn cả tiếng chạy bộ

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/09/2017 17:40

Không cần phải hì hục chạy bộ cả tiếng đồng hồ, bạn chỉ cần dành 5 phút mỗi ngày cho các bài yoga đơn giản dưới đây để có ngay vòng 2 thon gọn.

Yoga là phương pháp tập luyện dành cho mọi người. Bộ môn này không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp duy trì sự dẻo dai, thúc đẩy tuần hoàn, căng các nhóm cơ hiệu quả. Tập luyện các động tác yoga dưới đây thường xuyên không chỉ giúp chị em có được thân hình thon gọn mà còn hỗ trợ xoa bóp các cơ.

Tư thế chiếc ghế (Chair pose)

Chỉ 5 phút mỗi ngày, chị em có ngay vòng eo con kiến, hiệu quả hơn cả tiếng chạy bộ - Ảnh 1
Tư thế chiếc ghế giúp eo thon ngực nở - Ảnh minh họa: Internet

Động tác này tác động vào các bộ phận cột sống, hông, ngực, bụng, lưng đồng thời còn tăng cường sự tập trung cho trí não. Nếu bạn muốn có vòng 2 nhỏ gọn cùng vòng 3 quyến rũ thì đây chính là bài tập dành cho bạn.

Đứng thẳng trên thảm, hai tay chắp vào nhau giơ lên phía trước.

Hạ đầu gối xuống cho đến khi đùi và sàn nhà song song với nhau – giống như bạn đang ngồi trên một chiếc ghế.

Giơ hai tay lên cao, hơi nghiêng phần trên cơ thể về phía trước và thở ra. Duy trì nhịp thở đều đặn và duy trì tư thế này trong 1-2 phút.

Tư thế chiếc thuyền (Boat pose)

Chỉ 5 phút mỗi ngày, chị em có ngay vòng eo con kiến, hiệu quả hơn cả tiếng chạy bộ - Ảnh 2
Tư thế chiếc thuyền giúp vòng eo thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Động tác yoga này là một bài tập vô cùng hiệu quả cho vòng 2 của chị em. Động tác này còn giúp làm săn chắc cánh tay nhằm tăng cường sức mạnh cho các vùng cơ thể này một cách hiệu quả.

Nằm thoải mái, hai tay sát thân, hai chân duỗi thẳng, khép lại.

Hít sâu rồi thở ra đồng thời nâng ngực và chân lên khỏi sàn. Tay giữ thẳng, các ngón tay mở rộng vươn về phía chân. Giữ mắt, ngón tay và ngón chân trên cùng một đường thẳng.

Duy trì tư thế này trong 10 nhịp hít/thở sâu.

Lưu ý: Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc huấn luyện viên chuyên nghiệp trước khi tập động tác này nếu bị huyết áp thấp, đau nửa đầu, chấn thương cột sống hoặc đang trong chu kỳ kinh nguyệt.

Tư thế cây cầu (Bridge pose)

Chỉ 5 phút mỗi ngày, chị em có ngay vòng eo con kiến, hiệu quả hơn cả tiếng chạy bộ - Ảnh 3
Tư thế cây cầu - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế này tác động sâu đến phần cột sống và khớp hông. Tư thế cây cầu giúp bạn giảm đau lưng, hông, cổ và tay. Không chỉ vậy, tư thế cây cầu còn giúp kiểm soát huyết áp, cải thiện tiêu hóa và ổn định hô hấp hiệu quả.

Nằm thẳng trên thảm, co chân lên, bàn chân đặt lên sàn.

Thở mạnh ra, dùng lực chân đẩy phần dưới cơ thể lên như hình. Giữ nguyên đầu và cổ nằm trên sàn

Thở ra, dùng lực của chân đẩy cơ thể lên cao. Giữ nguyên đầu và cổ trên sàn, có thể dùng sức của bàn tay để vào giữa phần eo và hông để nâng cơ thể lên vững hơn nếu chưa quen. Duy trì động tác trong khoảng 10 nhịp hít/thở sâu.

Lưu ý: Không nên tập động tác này nếu bạn có chấn thương ở lưng và cổ.

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