Thơ Nguyễn lần thứ 2 thông báo giải nghệ sau lùm xùm với hoa khôi nhí, bẽ bàng nhận ra 'làm người nổi tiếng rất khó khăn!'

Cuối video, Thơ Nguyễn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và nhường lại quyền quản lý kênh cho đồng nghiệp. Bản thân cô sẽ tập trung vào công việc kinh doanh đồ chơi và làm từ thiện.

Trong video kể trên, cô chia sẻ mình đã đạt mục tiêu lấy nút kim cương (được YouTube tặng cho những nhà sáng tạo nội dung có trên 10 triệu lượt đăng ký) và muốn giải nghệ để "sống đúng với bản thân mình".

Nữ Youtuber gửi lời chào 'tạm biệt, không hẹn gặp lại'

Thơ Nguyễn còn ẩn ý rằng: "Gần đây chị nhận ra một điều rằng, làm người nổi tiếng thật rất khó khăn, chị không được sống với chính bản thân mình. Thậm chí, đôi lúc chị nói lên nỗi ấm ức của bản thân thì tự nhiên từ một người nạn nhân chị trở thành người đi hại người khác". Những chia sẻ này của nữ Youtuber khiến người theo dõi lập tức liên tưởng đến drama ầm ĩ với hoa khôi, diễn viên nhí Bảo Ngọc cách đây không lâu.

Thơ Nguyễn và Bảo Ngọc đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng

Được biết, giữa Thơ Nguyễn và Bảo Ngọc có mâu thuẫn qua lại, trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận. Nguồn cơn của drama lần này được cho là bắt đầu từ video Thơ Nguyễn bóng gió tố một diễn viên nhí từng làm việc chung có thái độ không tốt khiến nhiều người réo tên Bảo Ngọc. Bởi trước đó, cả hai từng có cơ hội hợp tác cùng nhau trong 1 dự án cho trẻ em.

Bảo Ngọc và Thơ Nguyễn từng hợp tác cùng nhau

Dù không chỉ đích danh ai nhưng ngay sau đó phía gia đình của Hoa khôi nhí Cần Thơ cho biết con gái trở thành nạn nhân của hàng trăm, ngàn lời nói khó nghe trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô bé, đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, phải đối mặt với những "cơn bão trên không gian ảo".

Mẹ của hoa khôi nhí cạo đầu để chứng minh con gái 'vô tội'

Đáng chú ý, màn tuyên bố giải nghệ giữa lúc ồn ào bị đẩy lên đỉnh điểm của Thơ Nguyễn lại cư dân mạng hoài nghi. Vì đây không phải lần đầu Thơ Nguyễn thông báo giải nghệ. Tháng 3/2021 sau khi bị phạt vì lan truyền nội dung cổ xúy mê tín dị đoan, nữ TikToker cũng có tuyên bố tương tự. Song vào tháng 4/2021 cô bất ngờ quay trở lại và hoạt động với nội dung tích cực hơn. Chính vì vậy, lần giải nghệ thứ 2 này của Thơ Nguyễn khiến nhiều netizen ngao ngán "không biết được bao lâu".