Thí sinh nhại phong cách 'thánh catwalk' tung váy lộ hàng gây sốc ở vòng casting The Face

Hậu trường 30/05/2018 13:29

Một thí sinh nam xuất hiện với phong cách giống hệt 'thánh catwalk' Sinon Loresca thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí trong ngày đầu casting The Face.

Sáng 30/5, vòng sơ tuyển của chương trình 'The Face 2018' đã chính thức khởi động với sự tham gia của hàng trăm thí sinh khắp các tỉnh khu vực phía Nam. Bên cạnh những gương mặt mới toanh đầy triển vọng thì cuộc thi năm nay cũng thu hút nhiều nhân vật đã có chút tiếng tăm trong giới giải trí như nhà thiết kế Trương Thanh Long, Á hậu Kiko Chan, Linh Khiếu, Lâm Á Hân... 

Trước giờ casting, các thí sinh đua nhau khoe khả năng chụp ảnh điêu luyện trước ống kính. Ai cũng ăn diện thật nổi bật để mong lọt vào mắt xanh của các HLV khó tính. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của chuyên viên trang điểm Bi Tô trong bộ váy màu đen thướt tha. Thí sinh nam này khoe đôi chân dài miên man trên đôi dép cao gót, đồng thời liên tục thể hiện những bước đi catwalk khó đỡ làm nhiều người liên tưởng đến thánh catwalk Sinon Loresca.

Thí sinh nhại phong cách 'thánh catwalk' tung váy lộ hàng gây sốc ở vòng casting The Face - Ảnh 1
Dàn thí sinh năm nay khá nổi bật về nhan sắc - Ảnh: Khánh Hòa
Thí sinh nhại phong cách 'thánh catwalk' tung váy lộ hàng gây sốc ở vòng casting The Face - Ảnh 2
Chuyên gia trang điểm Bi Tô gây sốc với tạo hình lạ - Ảnh: Khánh Hòa
Thí sinh nhại phong cách 'thánh catwalk' tung váy lộ hàng gây sốc ở vòng casting The Face - Ảnh 3
Nam thí sinh liên tục tung váy làm lộ nhiều điểm nhạy cảm - Ảnh: Khánh Hòa
Thí sinh nhại phong cách 'thánh catwalk' tung váy lộ hàng gây sốc ở vòng casting The Face - Ảnh 4
Bi Tô còn thể hiện một màn catwalk điêu luyện - Ảnh: Khánh Hòa
Thí sinh nhại phong cách 'thánh catwalk' tung váy lộ hàng gây sốc ở vòng casting The Face - Ảnh 5
Thí sinh này rất tự tin về ngoại hình và khả năng chiến thắng tại The Face năm nay - Ảnh: Khánh Hòa

 

 Clip chuyên gia trang điểm Bi Tô tung váy tạo điểm nhấn

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