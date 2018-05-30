Sáng 30/5, vòng sơ tuyển của chương trình 'The Face 2018' đã chính thức khởi động với sự tham gia của hàng trăm thí sinh khắp các tỉnh khu vực phía Nam. Bên cạnh những gương mặt mới toanh đầy triển vọng thì cuộc thi năm nay cũng thu hút nhiều nhân vật đã có chút tiếng tăm trong giới giải trí như nhà thiết kế Trương Thanh Long, Á hậu Kiko Chan, Linh Khiếu, Lâm Á Hân...

Trước giờ casting, các thí sinh đua nhau khoe khả năng chụp ảnh điêu luyện trước ống kính. Ai cũng ăn diện thật nổi bật để mong lọt vào mắt xanh của các HLV khó tính. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của chuyên viên trang điểm Bi Tô trong bộ váy màu đen thướt tha. Thí sinh nam này khoe đôi chân dài miên man trên đôi dép cao gót, đồng thời liên tục thể hiện những bước đi catwalk khó đỡ làm nhiều người liên tưởng đến thánh catwalk Sinon Loresca.