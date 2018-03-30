Thêm một cô gái lạ lên tiếng tố Trường Giang lừa dối tình cảm khiến cư dân mạng hết sức bất bình.
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Là nghệ sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng Trường Giang lại không ít lần vướng phải các tin đồn tình ái gây dậy sóng showbiz. Vừa mới cầu hôn Nhã Phương trên sóng trực tiếp chưa lâu thì mới đây, "Mười Khó" lại bất ngờ bị hoa khôi Nam Em vạch trần chuyện tình yêu "vụng trộm". Ngay sau đó, Quế Vân - người được xem là tình cũ của Trường Giang cũng lên tiếng "móc ruột" quá khứ đào hoa, thích lừa gạt những cô gái nhẹ gạ của nam danh hài.
Chia sẻ trên một trang tin điện tử, Quế Vân khẳng định Trường Giang lừa gạt rất nhiều người ngoài cô và Nam Em. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng, bản thân nhận được rất nhiều tin nhắn than thở từ các cô gái trẻ từng sập bẫy "Mười Khó".
Và đúng như những gì Quế Vân tâm sự, mới đây một cô gái lạ đã lên tiếng tố Trường Giang từng lừa gạt mình. Theo đó, tài khoản Facebook này đăng tải bức ảnh thân thiết bên nam danh hài và khẳng định từng bị anh lừa dối tình cảm trước cả Quế Vân lẫn Nam Em.
Bàn về tính chân thực của bài chia sẻ trên, nhiều cư dân mạng cho rằng cô gái không nói dối, bởi nhìn vào cách Trường Giang chụp ảnh thì không hề giống đang chụp với fan.
"Có ai chụp ảnh với fan mà thè lưỡi ra nhí nhố như vậy không, phải là bạn bè thân thiết hoặc người yêu thì mới như vậy", một cư dân mạng bình luận.