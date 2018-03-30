Là nghệ sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng Trường Giang lại không ít lần vướng phải các tin đồn tình ái gây dậy sóng showbiz. Vừa mới cầu hôn Nhã Phương trên sóng trực tiếp chưa lâu thì mới đây, "Mười Khó" lại bất ngờ bị hoa khôi Nam Em vạch trần chuyện tình yêu "vụng trộm". Ngay sau đó, Quế Vân - người được xem là tình cũ của Trường Giang cũng lên tiếng "móc ruột" quá khứ đào hoa, thích lừa gạt những cô gái nhẹ gạ của nam danh hài.

Trường Giang được xem là chàng trai đào hoa nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên một trang tin điện tử, Quế Vân khẳng định Trường Giang lừa gạt rất nhiều người ngoài cô và Nam Em. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng, bản thân nhận được rất nhiều tin nhắn than thở từ các cô gái trẻ từng sập bẫy "Mười Khó".