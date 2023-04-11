Thêm một nam MC bị liệt nửa mặt, méo miệng do làm việc quá sức, phải chữa trị trong thời gian dài

Hậu trường 11/04/2023 19:51

Tiết lộ về nguyên nhân chứng bệnh này, nam MC cho biết: "Do tôi đi làm liên tục nhiều ngày, từ sáng đến tối, về nhà còn tắm khuya bằng nước nóng và ở phòng mở máy lạnh quá mức".

Sau thời gian vắng bóng trong nhiều chương trình, mới đây nam MC Nguyên Bảo bất ngờ tiết lộ vừa trải qua thời gian dài chạy chữa với chứng liệt nửa mặt. Theo Nam MC cho biết, thời gian qua anh thường xuyên dùng phương pháp châm cứu để cải thiện bệnh tình.

Nguyên Bảo chia sẻ: "Chuyện gì đến dù tốt hay xấu đều phải đón nhận để tìm hướng giải quyết thật tích cực mặc dù lúc đó, tôi stress và áp lực khủng khiếp. Cách đây 4 tháng, tôi đã bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7".

Thêm một nam MC bị liệt nửa mặt, méo miệng do làm việc quá sức, phải chữa trị trong thời gian dài - Ảnh 1
Nam MC đã tiếp nhận điều trị bệnh liệt nửa mặt bằng phương pháp châm cứu - Ảnh: Internet

Tiết lộ về nguyên nhân chứng bệnh này, Nguyên Bảo nói: "Do tôi đi làm liên tục nhiều ngày, từ sáng đến tối, về nhà còn tắm khuya bằng nước nóng và ở phòng mở máy lạnh quá mức. Vì vậy, tôi bị sốc nhiệt, trúng gió. Tôi liệt hẳn một bên miệng trái, méo miệng nhẹ, nói chuyện bị đớt, khi uống nước vô trào ra mà không cảm giác, không cử động được cơ mặt. Và rồi mỗi ngày châm cứu, kích điện liên tục, ám ảnh đến mức thấy kim là sợ".

Thêm một nam MC bị liệt nửa mặt, méo miệng do làm việc quá sức, phải chữa trị trong thời gian dài - Ảnh 2
Anh đã phải hủy hàng loạt show truyền hình, lịch tham gia sự kiện - Ảnh: Internet

Thời điểm Nguyên Bảo mắc bệnh là trước tết. Vì vậy, anh đã phải hủy hàng loạt show truyền hình, lịch tham gia sự kiện. Ngoài ra, bởi mắc bệnh này mà anh cảm thấy khá e dè khi xuất hiện trước đám đông và hạn chế chụp ảnh cận mặt.

Thêm một nam MC bị liệt nửa mặt, méo miệng do làm việc quá sức, phải chữa trị trong thời gian dài - Ảnh 3
Anh từng giành giải Á quân Gương mặt điện ảnh 2018 - Ảnh: Internet

Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của Nguyên Bảo đã dần hồi phục. Thông qua câu chuyện của bản thân, nam diễn viên hy vọng cảnh tỉnh mọi người về thói quen sinh hoạt không điều độ, đặc biệt việc tắm đêm.

Thêm một nam MC bị liệt nửa mặt, méo miệng do làm việc quá sức, phải chữa trị trong thời gian dài - Ảnh 4
Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Chiều nghiêng, Lấy chồng cho mẹ, Giọt máu vô hình, Tôi là sếp, Vòng xoáy tình thù...  - Ảnh: Internet

Trước MC Nguyên Bảo, nghệ sĩ Việt Hương, Hari Won cũng thông báo mắc chứng liệt nửa mặt. Hai nữ nghệ sĩ phải chạy chữa trong thời gian dài mới có thể trở lại nhịp sống bình thường.

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