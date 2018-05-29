Thấy Thanh Thảo khoe bụng bầu 8 tháng to tướng, Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này

Hậu trường 29/05/2018 17:14

Sau khi tiết lộ đang mang thai con gái đầu lòng, Thanh Thảo bất ngờ khoe bụng bầu 8 tháng khá lớn.

Thanh Thảo khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Việt kiều ở tuổi 41. Trước thông tin bất ngờ này, người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến giọng ca Búp bê con trai.

Thấy Thanh Thảo khoe bụng bầu 8 tháng to tướng, Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 1
Ở tuổi 41, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ đang mang thai con gái đầu lòng với bạn trai Việt kiều - Ảnh: Internet

Trước tình cảm của những người yêu mến mình, Thanh Thảo nhanh chóng gửi lời cảm ơn trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh bụng bầu chụp cùng bạn trai. 

"Thảo xin được cảm ơn một lần nữa đến tất cả đồng nghiệp, bạn bè, khán giả gần xa đã nhắn tin chúc mừng cho Thảo. Thảo cố gắng đọc và trả lời từng tin nhưng chỉ một buổi sáng mà hơn 1 ngàn comment và gần 10 ngàn like nên chắc chắn sẽ bỏ sót nhiều người. Mong mọi người thông cảm cho Thảo. Thảo bất ngờ và hạnh phúc lắm khi được quan tâm và yêu thương như vậy. Trân trọng từng lời chúc tốt đẹp của mọi người dành cho Thảo. Mong mãi được như bây giờ", Thanh Thảo tâm sự.

Thấy Thanh Thảo khoe bụng bầu 8 tháng to tướng, Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 2
Giọng ca Búp bê con trai vừa khoe bụng bầu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, Thanh Thảo tiếp tục nhận được nhiều lời chúc của bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng để lại bình luận trước tin vui của người em, người đồng nghiệp thân thiết: “Dễ thương! Em bé sẽ xinh đẹp tài giỏi và thông minh từ cái kho nguyên liệu này”.

Thấy Thanh Thảo khoe bụng bầu 8 tháng to tướng, Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 3
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để lại bình luận chúc mừng dưới bài viết - Ảnh: FBNV
Thấy Thanh Thảo khoe bụng bầu 8 tháng to tướng, Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 4
Không chỉ có mối quan hệ tốt khi trên sân khấu...
Thấy Thanh Thảo khoe bụng bầu 8 tháng to tướng, Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 5
...Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo còn rất thân thiết ngoài đời - Ảnh: Internet

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