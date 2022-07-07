'Thánh tiên tri' Đen Vâu năm thứ 4 liên tiếp đoán trúng phóc đề thi Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022

Hậu trường 07/07/2022 12:16

4 năm rồi, Đen Vâu trở thành biểu tượng trong làng đoán đề thi Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia của các sĩ tử.

Sáng hôm nay 7/7, gần 1 triệu sĩ tử cả nước đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên. Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2022 với phần Nghị luận Văn học đã ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Mặc dù nhiều lần thừa nhận không biết đoán đề thi nhưng lại một lần nữa, Đen Vâu đã đoán trúng đề thi môn Văn và khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Không phải ngẫu nhiên mà Đen Vâu được nhiều sĩ tử xưng danh là "thánh đoán đề", "thánh tiên tri", "nhà tiên tri đề thi",... bởi lẽ đã 4 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021, 2022 các tác phẩm của Đen Vâu đều "vô tình" gợi ý cho câu hỏi nhiều điểm nhất môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia mỗi năm.

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4 năm liền đoán trúng phóc đề thi Văn THPT Quốc gia, Đen Vâu được dân mạng gọi là "thánh tiên tri. Ảnh: FBNV

Năm nay, khi thí sinh đến cận kề ngày thi, nhưng Đen Vâu vẫn không có bất kỳ cập nhật trên mạng xã hội. Chỉ duy nhất MV Ai muốn nghe không được anh đăng tải lên mạng xã hội hồi giữa tháng 6 vừa qua. Dựa trên câu hát "Ngày nào chợt nhớ dòng sông" dự đoán đề thi năm nay khả năng cao sẽ rơi vào các bài sông nước.

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Một phân cảnh ca sĩ Đen vâu đứng trên mặt nước trong MV "Ai muốn nghe không". Ảnh: Chụp màn hình

Điều đặc biệt, trong bài phỏng vấn chiều qua (6/7) với báo Thanh Niên, một học sinh Trường THPT Phú Nhuận chia sẻ đã theo dõi nhạc của Đen Vâu từ rất lâu và biết sự “tiên đoán” trùng hợp với đề văn của nhiều năm.

Qua nhiều ngày theo dõi mạng xã hội sĩ tử này nhận thấy bài: Người lái đò sông đàChiếc thuyền ngoài xa có khả năng sẽ xuất hiện trong đề văn ngày mai. Bởi cộng đồng mạng đã liên tưởng nhiều thứ về các tác phẩm gần đây của rapper này.

Bạn học sinh này cũng nói thêm, cụ thể trong bài rap Ai muốn nghe không có phân cảnh ngắn nam rapper ngồi trên một nơi gần giống như con thuyền, từ đó nam sinh này cùng cộng động mạng suy đoán 2 bài văn nêu trên sẽ xuất hiện trong kỳ thi này.

Bất ngờ đến sáng nay (7/7), đề thi ra bài Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

'Thánh tiên tri' Đen Vâu năm thứ 4 liên tiếp đoán trúng phóc đề thi Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 - Ảnh 3
Câu nhiều điểm nhất của môn Văn năm nay đã ra tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ảnh: Internet

Nhìn lại kỳ thi 3 năm trước, Đen Vâu ra mắt MV Hai triệu năm với hình ảnh ngâm mình trong nước. Từ đó, các sĩ tử phỏng đoán hình ảnh đó có liên quan đến tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Sự trùng hợp này lại xuất hiện trong phần bài thi môn văn năm đó.

Sang đến năm 2020, MV Trời hôm nay nhiều mây cực ngay từ khi ra mắt đã được các sĩ tử "mổ xẻ" để xem liệu đề Văn được nhắc khéo ở những câu từ nào. Cụ thể, lá cờ Việt Nam ở đuôi máy bay, chữ VN (viết tắt cho Việt Nam) sơn trên thân trực thăng gợi nhớ trực tiếp đến... bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Tiếp đến, ngày 6/7/2021, Đen Vâu đã đăng tải vu vơ một câu rap trong bài Trốn tìm lên trang cá nhân: "Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không gợn sóng cuối cùng anh mất công chìm". Với việc nhắc đến từ "sóng", không ít thí sinh năm đó suy luận bài Sóng sẽ có mặt trong đề thi THPT năm đó. Lại một lần nữa sự trùng hợp đến không ngờ, Sóng xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

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