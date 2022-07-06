Thanh Thúy - Đức Thịnh căng thẳng, chạy chữa đủ đường khi con trai 3 tuổi vẫn chưa chịu nói chuyện

Vào năm 2009, cuộc hôn nhân của diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh có “trái ngọt” đầu tiên là một bé trai, tên ở nhà là Cà Phê. Trải qua 14 năm mặn nồng bên nhau, đến đầu năm 2019, Thanh Thúy hạ sinh bé trai thứ 2, gọi thân mật là Tết vô cùng kháu khỉnh và dễ thương.

Ở tuổi U40 một lần nữa trải qua quá trình sinh nở và chăm sóc con nhỏ từng nhiều lần khiến Thanh Thúy áp lực và rơi vào trầm cảm. Nhưng điều làm cô căng thẳng và lo lắng nhất là việc cậu con trai út vẫn chưa chịu nói chuyện dù đã được 3 tuổi, mặc hai vợ chồng đã làm hết mọi cách chỉ được nghe bé bập bẹ một chữ… “Cha!”.

Chia sẻ về chứng chậm nói của con trai, đạo diễn “trăm tỷ” Đức Thịnh thành thật kể: “Bé 3 tuổi rồi nhưng chưa nói được từ nào có nghĩa cả. Lúc con hơn 2 tuổi mình phát hiện con khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và sau đó đưa con đi khám thì bác sĩ cũng nói con đang có vấn đề về rối loạn giấc ngủ gây ra khó khăn trong biểu đạt cảm xúc. Tất cả điều này đều từ việc bé bị chậm nói mà ra".

Được biết trước đây, bé Cà Phê - cậu cả nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh cũng từng bị chứng chậm nói. Nhưng vấn đề của cu Tết có phần nghiêm trọng hơn bởi chứng chậm nói còn gây ảnh hưởng đến cả tâm lý.

Lo lắng có con trai nên mỗi khi ở bên cạnh cu Tết, Thanh Thúy đều tranh thủ dạy con tập nói. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải rất nhiều clip Thanh Thúy dạy cu Tết nói “Mẹ” nhưng đến nay nhóc tì vẫn chưa cất tiếng gọi.

Đến nỗi mẹ bỉm còn phải tếu táo “treo thưởng” rằng: “Cu Tết gọi mẹ đi, mẹ nhảy lên ăn mừng liền”. Mà cậu nhóc vẫn “dửng dưng”. Hết treo thưởng lại chuyển sang kế “dọa dẫm”, thậm chí van xin: “Con gọi mẹ đi! Con gọi mẹ nhá”. Dù làm đủ kiểu nhưng cu Tết vẫn nhất định không chịu gọi "Mẹ". Mặc dù vô cùng kiên nhẫn nhưng nữ diễn viên cùng đành phải thốt lên rằng: “Cuộc chiến gọi mẹ đúng là không hồi kết".

Thanh Thuy làm mọi cách để quý tử có thể gọi "mẹ" nhưng vẫn chưa thành công. Ảnh: FBNV

Vợ chồng nghệ sĩ chia sẻ họ cũng đã bế con chạy chữa khắp nơi từ bệnh viện Nhi đồng tới trung tâm bác sĩ tâm lý, tuy nhiên các bác sĩ đều khuyên bố mẹ cứ bình tĩnh không nên nóng vội.

"Thúy có hỏi rất nhiều bạn bè xung quanh nguyên nhân của con mình để nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm, rồi dẫn bé đi bác sĩ khắp nơi. Từ bệnh viện Nhi đồng tới trung tâm bác sĩ tâm lý, đều khuyên cứ bình tĩnh không nóng vội, hạn chế con xem tivi, dẫn con đi dạo chơi và tương tác nhiều hơn với bé", nữ diễn viên chia sẻ.

Cho đến hiện tại, cu Tết mới chỉ gọi được một tiếng "cha", ngoài ra chưa phát âm được từ nào có nghĩa. Khi cùng ba Đức Thịnh tham gia một chương trình thực tế, cu Tết bất ngờ gọi "cha", điều này khiến đạo diễn "trăm tỷ" không khỏi hạnh phúc và lập tức điện về khoe bà xã.

Phát triển tốt về thể chất nhưng đến nay cu Tết vẫn chưa biết nói. Ảnh: FBNV

Thanh Thúy cho biết, khi chồng kể con gọi được tiếng "cha" đầu đời khiến cô không giấu được cảm xúc. "Thúy còn nhớ là sau đêm đó (đêm Tết biết gọi ba - PV), anh Thịnh gọi điện thoại kể lại mà cứ nghĩ là anh ấy nói xạo (cười). Đến khi phát sóng tập đó, Thúy mới bị sốc thật sự luôn xen lẫn những cảm xúc khó nói lắm chứ không có ghen tị với ông xã (cười). Mình nghĩ không biết có phải là người ta hay gọi trẻ bị 'khủng hoảng tuổi lên 3' không? Hiện giờ, ở nhà bé cũng chậm nói lắm, mình kêu 'Ạ!' thì chỉ khoanh tay gật đầu hoặc vẫn chỉ chịu nói 1 chữ 'Cha!' thôi, nhất quyết không gọi 'Mẹ!'", nữ diễn viên tâm sự.

Quý tử nhà Thanh Thúy thường dùng hành động để biểu đạt những điều muốn nói. Ảnh: FBNV

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nhưng vợ chồng nghệ sĩ luôn dành phần lớn thời gian để gần gũi với con. Họ thường xuyên dắt con đi chơi và trò chuyện nhiều hơn để giúp cậu ấm cải thiện được ngôn ngữ.

Cả gia đình đều nỗ lực để cu Tết nhanh chóng biết nói. Ảnh: FBNV

Cho đến hiện tại, Thanh Thúy - Đức Thịnh vẫn đang nỗ lực từng ngày với hi vọng con trai út sẽ có những thay đổi tốt hơn.