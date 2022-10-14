Thanh Thảo hiếm hoi tiết lộ sự thay đổi của bản thân sau khi kết hôn với chồng Việt kiều

Hậu trường 14/10/2022 21:15

Trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên ông xã Việt kiều, đồng thời tiết lộ về sự thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ai cũng hỏi sao không thấy tôi đi chơi với hội chị em bạn bè. Tụ tập một mình với bạn bè mà không có ông bạn này đi theo thì sẽ vui hơn. Nhưng mà định nghĩa đó không đúng với tôi lúc này. Tôi đi đâu cũng muốn có ổng đi chung mới thấy vui và an tâm"

Thanh Thảo hiếm hoi tiết lộ sự thay đổi của bản thân sau khi kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 1
Thanh Thảo hạnh phúc bên ông xã Việt kiều - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, vì chồng bận rộn với công việc nên cô ưu tiên thời gian ở nhà chơi với con. Nữ ca sĩ tự nhận thấy đó là sự thay đổi rõ rệt của mình so với thời điểm độc thân. Cô tâm sự thêm: "Khác xa trước đây, ngoài giờ hát là chỉ muốn tụ tập với bạn bè, có khi thâu đêm, nhưng bây giờ thì tôi “tu” rồi. Khi nào thật sự thân thiết và quý lắm thì tôi mới xõa".

Chia sẻ với báo Thanh niên, nữ ca sĩ tâm sự thêm kể từ khi lập gia đình, ngoài những ngày đi hát thì cô thường về trước 9 giờ để dành thời gian cho con gái. Chưa dừng lại ở đó, đối với những buổi tiệc tùng, sự kiện không cần thiết thì Thanh Thảo cũng không nhận lời tham gia.

Thanh Thảo hiếm hoi tiết lộ sự thay đổi của bản thân sau khi kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 2
Nữ ca sĩ ưu tiên thời gian ở nhà chơi với con - Ảnh: FBNV

Sau một thời gian dài sinh sống tại Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo đã về nước cùng ông xã và con gái. Vì tính chất công việc nên chồng nữ ca sĩ thường xuyên di chuyển ở hai nơi để có thể gần gũi vợ con hơn. Do nữ ca sĩ quá nhớ sân khấu nên quyết định trở lại quê nhà để biểu diễn nhằm thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật.

Tiết lộ thêm về người bạn đời, Thanh Thảo tự hào cho biết chồng luôn ủng hộ hết mình và sẵn sàng đi theo những dịp cô đi diễn. Giọng ca Búp bê con trai giãi bày: "Dù bận điều hành nhiều công ty nhưng những lúc tôi bay show, anh đi theo không phải vì ghen mà vì sợ tôi vất vả nên theo chăm sóc. Anh rất thích tôi có nhiều show vì biết đó là công việc và niềm vui của tôi".

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