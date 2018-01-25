Thanh Bi hé lộ chi tiết chuyện ‘làm từ thiện’ cho cả đội bóng, tuyên bố không xem trận chung kết sắp tới

Hậu trường 25/01/2018 10:29

Chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar khiến nhiều người lo lắng cho Thanh Bi khi trước đó cô nàng tuyên bố sẽ “làm từ thiện” cho cả đội bóng.

Chiều 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến hàng triệu người hâm mộ cả nước vỡ òa trong hạnh phúc khi giành chiến thắng đầy thuyết phục trước tuyển U23 Qatar. Theo sau đó, đời tư của các cầu thủ trẻ nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả, đặc biệt là fan nữ.

Không chỉ cộng đồng mạng mà hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Angela Phương Trinh, Thanh Vân Hugo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh... đều không ngần ngại "thả thính" công khai các chàng trai trên mạng xã hội.

Trong đó, diễn viên Thanh Bi cũng gây chú ý với tuyên bố sẽ “làm từ thiện” cho cả đội bóng khi họ về nước. Câu nói này đã được Vân Điệp của Người phán xử thông báo trước trận bán kết và sau khi U23 Việt Nam giành chiếc vé danh dự đi tiếp vào vòng trong.

Thanh Bi hé lộ chi tiết chuyện ‘làm từ thiện’ cho cả đội bóng, tuyên bố không xem trận chung kết sắp tới - Ảnh 1
Thanh Bi dự đoán tỉ số tước trận bán kết - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, do không nói rõ ý đồ nên rất nhiều khán giả thắc mắc liệu Thanh Bi sẽ làm gì để “từ thiện” với đội bóng. Vốn sở hữu ngoại hình "nóng bỏng" và không ngại ăn mặc hở bạo, không ít người dùng những từ ngữ khiếm nhã để đùa cợt nữ diễn viên, cho rằng cô nàng sẽ không đủ sức khỏe để chiều chuộng cả dàn tuyển thủ.

Tuy nhiên, chia sẻ trên Phụ nữ & Gia đình mới đây, Thanh Bi khẳng định mọi người đã hiểu lầm ý của mình. Cô giải thích rằng “từ thiện” ở đây có nghĩa là những cái ôm thật chặt. “Thanh Bi sẽ ôm các cầu thủ miễn phí nếu họ cũng muốn ôm mình” - nữ diễn viên chia sẻ.

Thanh Bi hé lộ chi tiết chuyện ‘làm từ thiện’ cho cả đội bóng, tuyên bố không xem trận chung kết sắp tới - Ảnh 2
Cô nàng hạnh phúc vì mình đã đoán đúng, hứa sẽ “làm từ thiện” cho cả đội bóng - Ảnh: FBNV

Thanh Bi là một trong những mỹ nhân dành rất nhiều tình yêu cho bóng đá. Trước trận đấu bán kết, cô nàng dự đoán tỉ số Việt Nam - Qatar là 3-2 và rồi không dám xem vì sợ Việt Nam sẽ thua. Thế nhưng, khi kết thúc trận đấu, nữ diễn viên cũng không ngờ rằng mình đã đoán trúng y phóc.

“Trước giờ mình cứ xem trận nào là trận đó sẽ thua. Hai trận vừa rồi mình không dám xem thì lại thắng đậm. Thế nên, trận chung kết sắp tới mình cũng sẽ hi sinh, cố gắng không xem để Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng” - người đẹp tâm sự.

Thanh Bi hé lộ chi tiết chuyện ‘làm từ thiện’ cho cả đội bóng, tuyên bố không xem trận chung kết sắp tới - Ảnh 3
Vẻ đẹp ‘bốc lửa’ của Thanh Bi khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải xiêu lòng - Ảnh: NVCC
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Từ khóa:   U23 Việt Nam Thanh Bi u23 việt nam vào chung kết

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