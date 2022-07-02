Thái Hoà lên tiếng về bê bối đời tư của nghệ sĩ Việt ở trời Tây, khẳng định 'chắc nịch' một câu khiến ai nấy đều gật gù

Chia sẻ về việc hai nghệ sĩ Việt đang vướng phải ồn ào ở nước ngoài, diễn viên Thái Hoà đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Mới đây, tại một buổi ra mắt webdrama Xóm Chùa của diễn viên Việt Hương, khi được hỏi về việc nghệ sĩ vướng phải ồn ào ở nước ngoài, diễn viên Thái Hoà đã có những chia sẻ thẳng thắn. Theo đó, anh cho biết do chưa rõ ngọn ngành câu chuyện như thế nào nên chưa thể phán xét điều gì. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không rõ ngọn ngành câu chuyện này là như thế nào, tôi nghĩ là đã vi phạm rồi thì phải chịu thôi, còn chuyện xử phạt như thế nào thì phải đợi toà xử. Dĩ nhiên là không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh này, song có lẽ do một phút thiếu kiểm soát… Thế nhưng tôi cũng không muốn nhận xét bất kỳ ai vì không ai biết rằng ngày mai mình sẽ như thế nào, bản thân mình giữ được ngày nào thì hay ngày đó".

Thái Hòa và Việt Hương trong buổi ra mắt web drama - Ảnh: Báo Người lao động Bên cạnh đó, sau khi sự việc này xảy ra, nhiều khán giả đã "vơ đũa cả nắm" hay đánh giá không tốt về giới nghệ sĩ. Do đó, khi nhắc về vấn đề này, Thái Hoà cho biết bản thân mỗi nghệ sĩ phải tự ý thức về trách nhiệm cũng như những gì mình đang làm. Thái Hoà chia sẻ: "Họ lớn rồi họ phải chịu trách nghiệm với những gì mình đã làm và họ vi phạm thì họ phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Còn tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng nhiều đến giới nghệ sĩ bởi đâu chỉ riêng giới nghệ sĩ mới vi phạm, nghệ sĩ nước ngoài cũng có,… Quan trọng là sau câu chuyện lần này, mình rút ra được bài học gì".

Thái Hoà nghệ sĩ Việt cần phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm khi vướng vào bê bối - Ảnh: Chụp màn hình Nam diễn viên cũng tự nhận rằng bản thân mình cũng có sai lầm, nhưng may mắn lớn nhất là những sai lầm của anh đều được tha thứ và đồng cảm. “Tôi không phải là người giỏi tránh những scandal, cũng có những lúc phạm sai lầm. Tuy nhiên cũng may mắn là mọi người thông cảm và bỏ qua cho những sai lầm của mình. Theo tôi điều dễ khiến chúng ta sai lầm là mạng xã hội, thế nên tôi hạn chế chơi những mạng xã hội”, Thái Hoà trải lòng.

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