Nhiều người tỏ ra phấn khích vì sẽ được chứng kiến những màn đối đáp, ca múa hài hước của bộ đôi. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ chưa chia sẻ chính thức vai diễn của mình tại Táo Quân 2023 có thay đổi hay vẫn giữ các vai cũ.

Càng gần cuối năm, thông tin về Táo Quân 2023 càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Mới đây ê-kíp Táo Quân đã có buổi gặp mặt để khởi động chương trình, với sự xuất hiện của "Bắc Đẩu" Công Lý và "Nam Tào" Xuân Bắc khiến người hâm mộ vui mừng.

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung cùng chia sẻ hình ảnh buổi tập đầu cùng nghệ sĩ Công Lý, Xuân Bắc. Điều này đồng nghĩa, không chỉ "Bắc Đẩu" Công Lý mà cả "Nam Tào" Xuân Bắc sẽ có mặt trong chương trình được khán giả yêu thích trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán.

NSND Công Lý và NSƯT Xuân Bắc đảm nhiệm cặp đôi Bắc Đẩu - Nam Tào suốt gần 20 năm của Táo Quân. Năm 2020, Táo Quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho các khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài với hình thức mới, nhân vật chính không còn là các ông Táo, bà Táo thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông... cùng người dân làng Vũ Đại đang mong muốn phát triển du lịch để làm giàu trong thời hội nhập.

Trước đó, vào tối ngày 14/12, Nghệ sĩ Xuân Bắc - giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam ở Nhà hát Lớn với sự tham gia của các lãnh đạo nhà nước và đông đảo nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Xuân Bắc - giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh: Internet

Xuân Bắc xúc động trước thành tích đạt được. Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam tháng 1/2021, được đánh giá cao về khả năng đối nội, đối ngoại. Nghệ sĩ đã dẫn dắt nhà hát vượt qua thời kỳ khó khăn do Covid-19 bằng việc triển khai các chương trình nghệ thuật online, dàn dựng nhiều tác phẩm Nhân thế, Người trong cõi nhớ, Người yêu hoa hậu...biểu diễn ngay khi hoạt động sân khấu trở lại bình thường.