Tạo hình 'cô Đẩu' Công Lý thay đổi thế nào sau 20 năm góp mặt trong chương trình Táo quân?

Nhiều khán giả xúc động khi thấy Công Lý ở Táo Quân 2023 sau thời gian vắng bóng.

Táo Quân là một trong những chương trình được khán giả háo hức đón chờ mỗi dịp Tết đến. Như thường lệ, tối 30 Tết vừa qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2023 đã lên sóng cùng với sự xuất hiện của những nghệ sĩ quen thuộc như Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Công Lý,...

Đặc biệt, sự góp mặt trở lại của nghệ sĩ Công Lý sau thời gian chữa bệnh đã khiến nhiều khán giả háo hức. Trong buổi phát sóng chương trình, khi các nghệ sĩ đang trình diễn, đáng chú ý là màn hình lớn ở sân khấu liên tục chiếu hình ảnh của Bắc Đẩu từ những ngày đầu mới tham gia Táo Quân. Động thái này được khán giả cho rằng đây là cách tri ân đặc biệt mà ekip sản xuất dành cho nam nghệ sĩ sau thời gian vắng bóng.

Công Lý chỉ nói 2 câu trong Táo quân 2023 rồi đi vào phía trong - Ảnh: VFC

Có thể thấy, sau lần bạo bệnh hồi năm 2021, sức khỏe của Công Lý đã đi xuống rất nhiều. Dù vậy, Công Lý vẫn cố gắng mang đến một vai diễn trọn vẹn nhất. Hãy cùng nhìn lại tạp hình của "cô Đẩu" Công Lý suốt 20 năm qua:

Trong chương trình Táo quân năm đầu tiên, Bắc Đẩu Cô Lý diện bộ vest đen, đeo kính mắt, xỏ khuyên tai và tay luôn cầm cây giũa móng tay điệu đà. Thời điểm này, ngoại hình của Bắc Đẩu còn khá nam tính và chưa được chăm chút - Ảnh: Internet

Một năm sau, NSND Công Lý trong tạo hình Bắc Đẩu có sự thay đổi không ngờ với bộ tóc giả và áo dài tím đính kim tuyến - Ảnh: Internet

Bắc Đẩu đã "nữ tính" hơn, được đầu tư trang phục cầu kỳ và đẹp mắt. Mái tóc "cô Đẩu" dù không tạo kiểu cầu kỳ nhưng trông mềm mại hơn so với những năm trước - Ảnh: Internet



Năm tiếp theo, Bắc Đẩu thay đổi diện mạo với mái tóc vàng óng, xoăn tít cùng trang phục màu hồng nữ tính và lối trang điểm cực đậm - ảnh: Internet

Bắc Đẩu tạm biệt mái tóc xoăn và tạo kiểu tóc cắt hai tầng, ép thẳng, mái ngố ở "Táo quân" 2010. Phần trang điểm cho cô Đẩu cũng bắt đầu được chú tâm hơn - Ảnh: Internet

Trong "Táo quân" 2012, Công Lý lại gây sự chú ý với mái tóc xù của các bà thím Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Năm 2013, cô Đẩu lại có màn lột xác về ngoại hình: Áo lụa hồng cánh sen thêu họa tiết kỳ công, mái tóc vàng hoa, xoăn nhẹ - Ảnh: Internet

Bắc Đẩu sành điệu khi đội tóc giả xoăn cùng highlight hồng trong "Táo quân" 2015 - Ảnh: Internet

NSND Công Lý từng chia sẻ rằng, để thể hiện tốt vai Bắc Đẩu, anh phải đội tóc giả, đánh mắt, kẻ mày, tô son trát phấn suốt 4-5 giờ đồng hồ. Trong ảnh là cô Đẩu của năm 2016 - Ảnh: Internet

Trong "Táo quân" 2017, lần đầu tiên Bắc Đẩu diện áo dài trắng, để mái tóc thẳng nữ tính - Ảnh: Internet



Đến "Táo quân" năm 2018, trang phục của Bắc Đẩu được đầu tư "khủng" với áo dài cách tân màu xanh lá. Mấn đội đầu của cô Đẩu cũng được đầu tư hoành tráng - Ảnh: Internet

Sau một năm tạm dừng, "Táo quân" trở lại vào năm 2021, NSND Công Lý tiếp tục đảm nhận vai Bắc Đẩu với hình ảnh quý phái, mặn mà - Ảnh: Internet

Trong "Táo quân" 2023, cô Đẩu tái xuất với tạo hình sang trọng, dịu dàng cùng kiểu tóc búi cao. Sau một năm xa chương trình vì lý do sức khỏe, sự xuất hiện của NSND Công Lý trong "Táo quân" năm nay được khán giả háo hức mong chờ - Ảnh: Internet

Món quà lúc nửa đêm Xuân Bắc mang tới nhà Công Lý gây xúc động Mặc dù đi làm về muộn, khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới, nhưng NSƯT Xuân Bắc vẫn mang quà đến nhà NSND Công Lý để chúc mừng năm mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-co-au-cong-ly-thay-oi-the-nao-sau-20-nam-gop-mat-trong-chuong-trinh-tao-quan-549003.html