Tạo hình 'cô Đẩu' Công Lý thay đổi thế nào sau 20 năm góp mặt trong chương trình Táo quân?

Táo Quân là một trong những chương trình được khán giả háo hức đón chờ mỗi dịp Tết đến. Như thường lệ, tối 30 Tết vừa qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2023 đã lên sóng cùng với sự xuất hiện của những nghệ sĩ quen thuộc như Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Công Lý,...
Đặc biệt, sự góp mặt trở lại của nghệ sĩ Công Lý sau thời gian chữa bệnh đã khiến nhiều khán giả háo hức. Trong buổi phát sóng chương trình, khi các nghệ sĩ đang trình diễn, đáng chú ý là màn hình lớn ở sân khấu liên tục chiếu hình ảnh của Bắc Đẩu từ những ngày đầu mới tham gia Táo Quân. Động thái này được khán giả cho rằng đây là cách tri ân đặc biệt mà ekip sản xuất dành cho nam nghệ sĩ sau thời gian vắng bóng.
Có thể thấy, sau lần bạo bệnh hồi năm 2021, sức khỏe của Công Lý đã đi xuống rất nhiều. Dù vậy, Công Lý vẫn cố gắng mang đến một vai diễn trọn vẹn nhất. Hãy cùng nhìn lại tạp hình của "cô Đẩu" Công Lý suốt 20 năm qua: