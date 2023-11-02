Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật

Hậu trường 02/11/2023 10:47

Ở tuổi U70, NSƯT Minh Vượng vẫn sống một mình. Trên người mang nhiều tật bệnh, ngày 4 mũi tiêm nhưng bà vẫn hăng say đóng phim.

NSƯT Minh Vượng sinh năm 1958 tại phố Lương Yên, Hà Nội. Bà tên thật là Nguyễn Minh Phượng. Dù nhà đông anh em và khó khăn nhưng Minh Vượng lại có mong ước đi theo con đường nghệ thuật. Mơ ước ấy được nhen nhóm từ lúc còn là 1 cô bé. 

Lúc 15 tuổi, nghệ sĩ Minh Vượng đã thi đỗ vào Đoàn chèo Hà Nội, nhưng gia đình không cho theo học, tiếp đó, bà thi đỗ vào Đoàn kịch nói Tổng cục Hậu cần. Một năm sau đó, nữ nghệ sĩ lại đỗ vào Khoa Kịch nói Trường Nghệ thuật Hà Nội do được NSND Quỳnh Nga đánh giá cao trong phần đóng tiểu phẩm.

Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật - Ảnh 1
NS Minh Vượng thời trẻ

4 năm sau, nữ nghệ sĩ tốt nghiệp trường Nghệ thuật Hà Nội và được cử đến công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng không được diễn ngay do hạn chế về ngoại hình. Phải đến năm 1980, Minh Vượng mới có vai diễn đầu tiên. 

Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật - Ảnh 2
Nữ NS từng có mối tình đầu bí mật 

Sau những khởi đầu tốt đẹp, Minh Vượng được tham gia tiếp các vai diễn và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Đặc biệt, nhắc đến Minh Vượng, khán giả không thể quên được hình ảnh Táo bà trong Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm. Không nổi đình nổi đám, không tham gia thường niên, song mỗi lần góp mặt trong chương trình này, Minh Vượng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ. Một bà Táo hài hước, hay pha trò nhưng nói câu nào là châm biếm câu đấy đã tạo nên thương hiệu cho nữ nghệ sĩ. 

Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật - Ảnh 3

Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật - Ảnh 4
 Táo bà hài hước Minh Vượng 

Ngoài diễn hài, nghệ sĩ Minh Vượng còn đóng phim truyền hình. Bà từng góp mặt trong các bộ phim như Cả một đời ân oán, Gia đình 4.0, Mẹ ơi, bố đâu rồi?, Nàng dâu order, Trở về giữa yêu thương...

Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật - Ảnh 5
Vai diễn của Minh Vượng trong Nàng Dâu Order

Là một cây đa cây đề trong làng sân khấu nhưng đời tư bà lại rất vất vả. Từng chia sẻ về mối tình đầu giấu kín hàng chục năm, Minh Vượng cho biết vẫn tiếc nuối về thời trẻ vụng dại, không nhìn vào mắt nhau để nói một lời yêu.

Đến nay, ở tuổi 65, nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống một mình. Không chồng, không con kề cạnh nhưng bà không cảm thấy đơn độc. Minh Vượng có 6 anh chị em ruột thịt và những đứa cháu coi chúng như con. 

Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật - Ảnh 6
Sống đơn độc ở tuổi 65, nhưng NS Minh Vượng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời 

Ngoài chuyện không chồng con thì NSƯT Minh Vượng phải sống chung với bệnh tiểu đường hơn chục năm qua. Nói về bệnh tật của mình, nữ nghệ sĩ hài sinh năm 1958 tuổi tâm sự: "Tôi sống chung với bệnh tiểu đường mười mấy năm nay rồi. Tiêm, uống thuốc và sinh hoạt điều độ nên tôi vẫn ổn. Nếu bắt tôi ngừng làm việc chắc tôi còn ốm nặng hơn. Cứ đóng phim lại khoẻ".

Táo bà 'Gặp Nhau Cuối Năm': Từng có mối tình đầu giấu kín suốt hàng chục năm, nay U70 không chồng không con vẫn lạc quan sống chung với bệnh tật - Ảnh 7
Sức khỏe không tốt, nữ NS luôn cố gắng vượt qua và sống hết mình với nghệ thuật 

Bà còn cực kỳ lạc quan: "Sức khỏe của tôi thì làng nhàng, phải biết chấp nhận sống chung với “lũ” thôi. Tôi quan niệm rằng cái vui của mình cũng chưa phải cái vui nhất, nỗi buồn của mình cũng chưa phải cái buồn nhất, bệnh tật của mình vẫn còn thuốc, vẫn còn chữa thì đấy vẫn là hạnh phúc. Nhiều người mắc bệnh nan y mà không có thuốc chữa nhưng họ vẫn vượt lên để sống được, huống hồ gì là tôi, vậy nên tôi cứ "hồn nhiên" sống chung với "lũ".

Tôi là người lạc quan, tôi phải cảm ơn cuộc sống này vì đã cho tôi cái nghề được nói, biết tiết chế cảm xúc của mình... Ở những góc tối, tôi cũng buồn, cũng cô đơn nhưng nhờ có sự động viên vô giá đấy mà mình vẫn lạc quan, vượt lên nỗi buồn của chính mình và lại tiếp tục cống hiến".

 

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Từ khóa:   NS Minh Vượng Minh Vượng Táo Quân

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