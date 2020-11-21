Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà bất ngờ lộ ảnh cưới, tươi cười rạng rỡ bên chú rể?

Hiện tại, mọi thông tin và hình ảnh liên quan đến Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng cả nước.

Vượt qua nhiều người đẹp đến từ khắp mọi miền đất nước, Đỗ Thị Hà đã trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đêm chung kết, cô trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội. Những thông tin và hình ảnh về nàng hậu xứ Thanh nhanh chóng được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của mọi người.

Sau đêm chung kết, Đỗ Thị Hà trở thành cái tên chiếm trọn mọi sự chú ý khi đăng quang 'Hoa hậu Việt Nam 2020' - Ảnh: Internet

Mới đây, dân mạng bất ngờ "đào mộ" loạt ảnh Đỗ Thị Hà mặc váy cưới. Theo chia sẻ, loạt ảnh này được dân mạng phát hiện khi xem trang cá nhân của Tân Hoa hậu Việt Nam. Trong ảnh, chân dài sinh năm 2001 diện váy cưới trắng tinh khôi và nở nụ cười rạng rỡ bên một chàng trai lạ mặt.

Lộ ảnh Đỗ Thị Hà diện váy cô dâu vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sự thật thì những hình ảnh này được chụp cho một tiệm ảnh cưới mà nàng hậu nhận làm người mẫu - Ảnh: Internet

Đây là công việc làm thêm của Đỗ Thị Hà sau giờ học để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Cận nhan sắc xinh đẹp với nhiều đường nét thanh tú của Đỗ Thị Hà - Ảnh: Internet

Hiện những hình ảnh này được lan truyền khắp các trang mạng. Tuy nhiên trên thực tế, đây là loạt ảnh người đẹp xứ Thanh chụp quảng cáo cho một cửa hàng đồ cưới. Trước đó trong buổi họp báo sau đăng quang, Đỗ Thị Hà cũng tiết lộ cô làm nghề người mẫu ảnh sau giờ học để kiếm thêm thu nhập.

Bị 'đào' quá khứ nói tục, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà nói gì? Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có câu trả lời chính thức với truyền thông về những tin nhắn văng tục. Cô khẳng định sẽ hoàn thiện mình hơn trong thời gian tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-hoa-hau-viet-nam-2020-do-thi-ha-bat-ngo-lo-anh-cuoi-tuoi-cuoi-rang-ro-ben-chu-re-387634.html