Bị 'đào' quá khứ nói tục, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà nói gì?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có câu trả lời chính thức với truyền thông về những tin nhắn văng tục. Cô khẳng định sẽ hoàn thiện mình hơn trong thời gian tới.

Đỗ Thị Hà là cái tên sáng nhất đêm 20/11 khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh sắc vóc thì các vấn đề liên quan đến người đẹp Thanh Hóa đều thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Đáng chú ý là sau đêm chung kết, dân mạng đã soi ra Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 từng phát ngôn văng tục khi trò chuyện cùng bạn bè trên Facebook.

Khi những tin nhắn này được công khai, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, số đông dân mạng vẫn dành cho cô nàng cái nhìn nhẹ nhàng. Nhiều người cho rằng ai cũng có thể có một thời tuổi trẻ nông nổi, có những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Đỗ Thị Hà đăng quang 'Hoa hậu Việt Nam 2020' - Ảnh: Internet

Cận nhan sắc và vóc dáng của người đẹp xứ Thanh - Ảnh: Internet

Trong buổi họp báo sau đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng có có trả lời về vấn đề văng tục khi truyền thông đặt ra.

Nàng hậu cho rằng, đây chỉ là câu nói mang tính vui đùa cùng bạn bè. "Trước đây em là một cô gái khá vô tư nên đôi khi cũng có những hình ảnh, câu nói vui đùa. Có thể mọi người sẽ nghĩ em là một cô gái không phải gu của nhiều người. Nhưng em nghĩ từ khi chiếc vương miện được trao lên người em, trách nhiệm của em và em sẽ phải cố gắng nỗ lực hàng ngày, cố gắng thay đổi để trở thành hoa hậu của tất cả mọi người, hoa hậu của công chúng và hoa hậu đầy lòng nhân ái", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Đỗ Thị Hà cho biết đó chỉ là những câu nói vui đùa trong lúc vô tư trò chuyện cùng bạn bè - Ảnh: Internet

Cô nàng rạng ngời trong buổi họp báo - Ảnh: Internet

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô hiện đang học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngành Luật kinh doanh. Với nhan sắc xinh đẹp cùng số đo hình thể cân đối, Đỗ Thị Hà được nhiều người ủng hộ khi đăng quang.

Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn có một chị gái, giản dị nhưng chiều cao và nụ cười xinh cũng không thua kém Chị gái của tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng có mặt tại nơi diễn ra đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 để cổ vũ cho em gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dao-qua-khu-noi-tuc-tan-hoa-hau-viet-nam-2020-do-thi-ha-noi-gi-387618.html