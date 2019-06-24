Tái xuất sau 3 tháng ‘ở ẩn’, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ với gương mặt khác lạ, nhan sắc thăng hạng đáng kinh ngạc

Màn tái xuất của “Hoa hậu Đại dương” Lê Âu Ngân Anh tại một sự kiện giải trí mới đây đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
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Sau 3 tháng vắng bóng để chuyên tâm hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tái xuất với diện mạo hoàn toàn mới.
Cụ thể tại một sự kiện giải trí, Lê Âu Ngân Anh đã khiến nhiều người choáng váng khi xuất hiện với cả cây hàng hiệu lên đến 600 triệu. “Hoa hậu Đại dương” chọn bộ váy của thương hiệu nổi tiếng Dolce & Gabbana, giày Gucci và chiếc đồng hồ cao cấp của Chopard với giá trị gần 500 triệu.
Tuy nhiên, gây chú ý nhất vẫn là diện mạo hoàn toàn khác lạ của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Người đẹp diện kiểu tóc búi gọn gàng, khuôn mặt thon gọn cùng những đường nét vô cùng hài hòa. Trước đó, nàng hậu từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí có khoảng thời gian, nhan sắc của cô bị netizen ví như “cá chùi kiếng”.
Trước màn tái xuất đầy ngoạn mục này của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, nhiều người cho rằng nhan sắc hiện tại của cô đã trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn và nuột nà của nàng hậu cũng không hề khiến công chúng thất vọng.
Một số hình ảnh khác của Ngân Anh tại sự kiện:
Hiện tại, Ngân Anh vẫn ưu tiên cho việc học hơn là tham gia các hoạt động nghệ thuật. Theo đó, đầu tháng 7 cô sẽ sang Anh để tiến hành bảo vệ luận án và hoàn thành khóa học chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế.