Sau tất cả, Lê Âu Ngân Anh thừa nhận mang 'vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ quặc', tự hào vì giữ được vương miện

Hậu trường 14/05/2019 06:13

Sắp hết nhiệm kỳ 2 năm của Hoa hậu Đại Dương, Lê Âu Ngân Anh vừa chia sẻ dòng tâm sự dài nói về quá trình đương nhiệm đầy sóng gió và thị phi.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh vừa đăng tải status dài tâm sự về quãng thời gian 2 năm đăng quang Hoa hậu. Cô gây chú ý khi tự nhận là người làm dư luận tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử các Hoa hậu từng giành vương miện. Dù gây ra nhiều thị phi, chân dài này vẫn tự hào khi là người đầu tiên dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngân Anh trải lòng: "Vậy là mình cũng đã đi đến đoạn cuối chặng đường với vai trò là Hoa hậu Đại Dương 2017. Có lẽ trong lịch sử các Hoa hậu của Việt Nam, mình là cô gái làm dậy sóng tranh cãi nhất.

Từ 'vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ quặc' lúc giây phút đăng quang, những lần tưởng 'vụt mất nhưng lại không' quanh câu chuyện chiếc vương miện, đến việc là cô Hoa hậu đầu tiên dám đứng lên đối chất bảo vệ quyền lợi của mình.

Tất nhiên, không một cô Hoa hậu nào lại muốn mọi người nhớ đến mình với những câu chuyện tiêu cực cả, mình vẫn muốn là một hình mẫu, biến những vấp ngã thành một câu chuyện thú vị để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ".

Sau tất cả, Lê Âu Ngân Anh thừa nhận mang 'vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ quặc', tự hào vì giữ được vương miện - Ảnh 1
Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Đại Dương, Lê Âu Ngân Anh dần hoàn thiện mình hơn để tạo thiện cảm với công chúng - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Lê Âu Ngân Anh thừa nhận mang 'vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ quặc', tự hào vì giữ được vương miện - Ảnh 2
Cô không ngừng đầu tư để cải thiện vóc dáng và khả năng ứng xử khi đứng trước công chúng và truyền thông - Ảnh: FBNV

Chân dài Tiền Giang thanh minh, do đối diện với nhiều sóng gió nên chưa tham gia nhiều vào các hoạt động thiện nguyện, tạo dấu ấn riêng cho mình. Tuy nhiên, với những biến cố đã trải qua, cô ngày càng trưởng thành và hiểu được nhiều thứ sau khi thất bại.

"Không còn là một cô gái bướng bỉnh không chịu chấp nhận cái sai của mình, không còn thiết tha với sự nổi tiếng hào nhoáng nhưng hư ảo, Ngân Anh bây giờ có vẻ điềm nhiên hơn, biết suy nghĩ cho những chuyện thực tế và lâu dài hơn. Ngân Anh có thể không là một cô Hoa hậu đại diện cho một vẻ đẹp chuẩn mực, không là một cô Hoa hậu gắn với nhiều hoạt động để thương mại hóa hình ảnh của mình, nhưng sẽ là đại diện cho thế hệ trẻ về việc không ngừng hoàn thiện bản thân và xây dựng con người của mình bằng chính nội dung bên trong", cô viết.

Sau tất cả, Lê Âu Ngân Anh thừa nhận mang 'vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ quặc', tự hào vì giữ được vương miện - Ảnh 3

Sau tất cả, Lê Âu Ngân Anh thừa nhận mang 'vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ quặc', tự hào vì giữ được vương miện - Ảnh 4
Vừa qua, cô khiến dư luận dậy sóng vì tham gia thi Hoa hậu Liên lục địa 2019 khi không được cơ quan chức năng cấp phép - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1995 cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người hâm mộ, bạn bè đã luôn đồng hành và ủng hộ mình suốt 2 năm qua. Đặc biệt, Ngân Anh tri ân sâu sắc đến ekip đã hỗ trợ cô trong việc xây dựng hình ảnh, hoàn thiện mình hơn.

Ngân Anh hé lộ điểm khiến bản thân và các mỹ nhân Việt khổ sở vô cùng

Ngân Anh hé lộ điểm khiến bản thân và các mỹ nhân Việt khổ sở vô cùng

“Người ta bảo không ăn hình thì sướng chứ đối với cô Na, đặc biệt là các người đẹp trong showbiz thì đó là một điều khổ sở vô cùng”, Hoa hậu Đại dương 2017 chia sẻ.

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