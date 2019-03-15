Sau hơn 1 năm bị chê tả tơi, Ngân Anh rút kinh nghiệm 'xương máu' để đi đến đâu cũng được khen

Hậu trường 15/03/2019 15:53

Sau nhiều lần bị chê không thương tiếc vì nhan sắc kém xinh, Lê Âu Ngân Anh đã rút được kinh nghiệm cho bản thân.

Mới đây, Hoa hậu Đại dương 2017 gây chú ý khi khoe nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung trên trang cá nhân. Kèm theo đó, chân dài Tiền Giang còn tâm sự về những điều thú vị mà cô rút ra được sau thời gian dài bị dư luận "ném đá", chê bai vì nhan sắc kém nổi bật.

Theo đó, chân dài này cho rằng, sở dĩ bản thân thường bị chê bai là do cách trang điểm không phù hợp. Ngân Anh tự tin hơn khi trang điểm nhẹ nhàng. Cô cũng thường được khen xinh xắn, trẻ trung khi theo đuổi phong cách này.

"Dạo này rút kinh nghiệm đau thương sau hơn 1 năm là ra ngoài trang điểm nhẹ nhất có thể thì được khen xinh xắn, đáng yêu và trẻ hơn tuổi", Lê Âu Ngân Anh viết.

Sau hơn 1 năm bị chê tả tơi, Ngân Anh rút kinh nghiệm 'xương máu' để đi đến đâu cũng được khen - Ảnh 1
Ngân Anh có gu thời trang trẻ trung và sang trọng - Ảnh: FBNV
Sau hơn 1 năm bị chê tả tơi, Ngân Anh rút kinh nghiệm 'xương máu' để đi đến đâu cũng được khen - Ảnh 2
Sau hơn 1 năm đăng quang, Lê Âu Ngân Anh thay đổi nhiều về ngoại hình. Cô được công chúng khen ngợi vì ngày càng xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Ngân Anh nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ mọi người. Trước phản ứng tích cực của dư luận, chân dài này còn hài hước kể: "Chị sang Mỹ với mấy nước phương Tây ai cũng tưởng chị chưa 18".

Sau hơn 1 năm bị chê tả tơi, Ngân Anh rút kinh nghiệm 'xương máu' để đi đến đâu cũng được khen - Ảnh 3

Sau hơn 1 năm bị chê tả tơi, Ngân Anh rút kinh nghiệm 'xương máu' để đi đến đâu cũng được khen - Ảnh 4
Cô được khen ngợi vì ngày càng trẻ và xinh xắn - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Ngay sau khi giành được vương miện, chân dài này đã hứng chịu vô số lời chê bai, miệt thị của dư luận vì nhan sắc kém nổi bật. Ngoài ra, cô cũng nhận không ít “gạch đá” khi vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, mua giải…

Sau hơn 1 năm bị chê tả tơi, Ngân Anh rút kinh nghiệm 'xương máu' để đi đến đâu cũng được khen - Ảnh 5
Nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang vào năm 2017 khiến cô nhận về cả 'rổ gạch đá' - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Ngân Anh cũng khiến dư luận tiếp tục dậy sóng khi tham gia tranh tài tại Hoa hậu Liên lục địa 2018 mà không được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép.

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