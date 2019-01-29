Từng tố Ngân Anh mua giải, HLV Philippines nhận xét bất ngờ khi H’Hen Niê đạt giải Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018

Hậu trường 29/01/2019 17:03

Lời nhận xét của huấn luyện viên dạy catwalk - ông Anjo Santos về Hoa hậu H’Hen Niê nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng Việt Nam.

Vượt qua rất nhiều ứng cử viên, H’Hen Niê đã trở thành Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018. Kết quả này do chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới Missosology công bố, số điểm được bầu chọn cao nhất thuộc về chân dài Việt Nam.

H’Hen Niê là đại diện đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này. Hiện tại, nàng hậu “tóc tém” nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ trong và ngoài nước.

Từng tố Ngân Anh mua giải, HLV Philippines nhận xét bất ngờ khi H’Hen Niê đạt giải Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 - Ảnh 1
H'Hen Niê được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, ông Anjo Santos – huấn luyện viên từng dạy catwalk cho H’Hen Niê đã dành nhiều từ ngữ “có cánh” để chúc mừng thành tích của học trò.

"Nếu trí nhớ của tôi đúng thì nữ thần Philippines là người đầu tiên giành được giải thưởng Nhan sắc vượt thời gian. H'Hen Niê đã chiến thắng, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử có được danh hiệu này.

Từng tố Ngân Anh mua giải, HLV Philippines nhận xét bất ngờ khi H’Hen Niê đạt giải Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 - Ảnh 2
Ông Anjo Santos nhận xét bất ngờ về H'Hen Niê - Ảnh: FBNV
Từng tố Ngân Anh mua giải, HLV Philippines nhận xét bất ngờ khi H’Hen Niê đạt giải Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 - Ảnh 3
Ngoài H'Hen Niê, ông là người từng dạy catwalk cho Hoa hậu Tiểu Vy, Ngân Anh, Huyền My - Ảnh: Internet

Chúc mừng Việt Nam. Đây là lịch sử! Anh đã dành cho em những tràng vỗ tay lớn. Vĩ đại, chúc mừng nữ hoàng thật sự của Việt Nam. Một ví dụ hoàn hảo về chiến thắng với sự tự trọng! Các bạn là niềm tự hào chân chính của Việt Nam. Vẻ đẹp... của bạn tỏa sáng bên kia vũ trụ. Xinh đẹp, sang trọng, nữ hoàng... công bằng, trung thực, đáng yêu. Thật tự hào khi là thầy dạy của hai nữ hoàng", ông Anjo Santos tự hào.

Từng tố Ngân Anh mua giải, HLV Philippines nhận xét bất ngờ khi H’Hen Niê đạt giải Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 - Ảnh 4
Huấn luyện viên Anjo Santos từng tố Lê Âu Ngân Anh biết trước câu hỏi bằng tiếng Anh ở phần thi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, vị huấn luyện viên Philippines gây xôn xao khi lên tiếng về kết quả của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa mà Ngân Anh vừa tham dự. Theo ông, Lê Âu Ngân Anh đã mua câu hỏi bằng tiếng Anh và chuẩn bị trước câu trả lời. Do đó, người đẹp này không xứng đáng với danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018.

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