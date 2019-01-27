Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết

Hậu trường 27/01/2019 11:24

Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người khi chia sẻ hành trình đón Tết sớm cùng người nghèo ở Tây Bắc.

Cách đây ít phút, Hoa hậu H'Hen Niê thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến từ thiện tại Tây Bắc trên trang Facebook cá nhân. Cô nhận được nhiều lời ngợi khen khi không ngại đường sá xa xôi, ngồi xe máy băng qua các con đường hiểm trở đến đón Tết sớm cùng bà con nơi đây.

Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 1
Hình ảnh H'Hen Niê ngồi xe máy đi làm từ thiện gây xúc động - Ảnh: FBNV
Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 2
Đến những đoạn đường hiểm trở, nàng hậu phải đi bộ - Ảnh: FBNV
Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 3
Hoa hậu H'Hen Niê không ngại lội suối...
Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 4
... trèo đèo đến với người dân nghèo - Ảnh: FBNV

"Tây Bắc trong trái tim Hen. Mỗi chuyến đi, mỗi hành trình là những trải nghiệm thật đẹp trong cuộc đời Hen, giúp Hen trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ và hành động. Tây Bắc trong Hen thật đẹp, đó chính là các em, là sự chào đón rạng ngời của bà con, những nụ cười, làn khói bếp, bó hoa rừng tuyệt đẹp, cái lạnh da diết... Hen cảm ơn tất cả, cảm ơn những khoảnh khắc tuyệt vời này. Hen yêu Tây Bắc! Hen yêu lắm các em", cô chia sẻ về chuyến đi trên Facebook cá nhân.

Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 5
H'Hen Niê diện trang phục giản dị, vui vẻ nói chuyện cùng các em nhỏ nơi đây - Ảnh: FBNV

Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 6

Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 7
Dù đi đường xa hiểm trở nhưng Hoa hậu Tây Nguyên luôn nở nụ cười rạng rỡ khi đến gặp mọi người - Ảnh: FBNV
Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 8
H'Hen Niê chúc mừng năm mới bà con...
Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 9
... và gửi đến mọi người những món quà ý nghĩa - Ảnh: FBNV
Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết - Ảnh 10
Cô vui vẻ nói chuyện và dùng cơm với bà con - Ảnh: FBNV

Được biết, đây là hoạt động thiện nguyện đón Tết sớm của Hoa hậu H’Hen Niê với người dân xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cô mang đến đây những phần quà ý nghĩa dành tặng các em nhỏ và bà con địa phương. Sau khi tặng quà, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vui chơi và dùng cơm với bà con.

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