Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết

Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người khi chia sẻ hành trình đón Tết sớm cùng người nghèo ở Tây Bắc.
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Cách đây ít phút, Hoa hậu H'Hen Niê thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến từ thiện tại Tây Bắc trên trang Facebook cá nhân. Cô nhận được nhiều lời ngợi khen khi không ngại đường sá xa xôi, ngồi xe máy băng qua các con đường hiểm trở đến đón Tết sớm cùng bà con nơi đây.
"Tây Bắc trong trái tim Hen. Mỗi chuyến đi, mỗi hành trình là những trải nghiệm thật đẹp trong cuộc đời Hen, giúp Hen trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ và hành động. Tây Bắc trong Hen thật đẹp, đó chính là các em, là sự chào đón rạng ngời của bà con, những nụ cười, làn khói bếp, bó hoa rừng tuyệt đẹp, cái lạnh da diết... Hen cảm ơn tất cả, cảm ơn những khoảnh khắc tuyệt vời này. Hen yêu Tây Bắc! Hen yêu lắm các em", cô chia sẻ về chuyến đi trên Facebook cá nhân.
Được biết, đây là hoạt động thiện nguyện đón Tết sớm của Hoa hậu H’Hen Niê với người dân xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cô mang đến đây những phần quà ý nghĩa dành tặng các em nhỏ và bà con địa phương. Sau khi tặng quà, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vui chơi và dùng cơm với bà con.