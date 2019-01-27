Xúc động hình ảnh H'Hen Niê trèo đèo, lội suối đến với người nghèo vùng Tây Bắc ngày giáp Tết

Cách đây ít phút, Hoa hậu H'Hen Niê thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến từ thiện tại Tây Bắc trên trang Facebook cá nhân. Cô nhận được nhiều lời ngợi khen khi không ngại đường sá xa xôi, ngồi xe máy băng qua các con đường hiểm trở đến đón Tết sớm cùng bà con nơi đây.

Hình ảnh H'Hen Niê ngồi xe máy đi làm từ thiện gây xúc động - Ảnh: FBNV

Đến những đoạn đường hiểm trở, nàng hậu phải đi bộ - Ảnh: FBNV

Hoa hậu H'Hen Niê không ngại lội suối...

... trèo đèo đến với người dân nghèo - Ảnh: FBNV

"Tây Bắc trong trái tim Hen. Mỗi chuyến đi, mỗi hành trình là những trải nghiệm thật đẹp trong cuộc đời Hen, giúp Hen trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ và hành động. Tây Bắc trong Hen thật đẹp, đó chính là các em, là sự chào đón rạng ngời của bà con, những nụ cười, làn khói bếp, bó hoa rừng tuyệt đẹp, cái lạnh da diết... Hen cảm ơn tất cả, cảm ơn những khoảnh khắc tuyệt vời này. Hen yêu Tây Bắc! Hen yêu lắm các em", cô chia sẻ về chuyến đi trên Facebook cá nhân.