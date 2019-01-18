5 ngày liên tiếp ngủ không quá 5 tiếng, H'Hen Niê mệt mỏi nhờ chế thuốc tăng lực

Hậu trường 18/01/2019 16:22

Hoa hậu H'Hen Niê làm người hâm mộ vô cùng lo lắng khi tâm sự bị đuối sức và ước có thuốc tăng lực để làm việc được 24 giờ mỗi ngày.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khi chia sẻ chuyện bị quá tải công việc. Dường như việc được mời tham dự quá nhiều sự kiện và các hoạt động xã hội đã khiến cô mệt mỏi, đuối sức.

H’Hen Niê cảm thấy buồn vì không đủ thời gian và sức khỏe để làm tất cả mọi việc: “Ai chế cho Hen thuốc tăng lực mà làm việc được 24 giờ đi. Thấy việc nhiều mà không thể xếp lịch, sức khỏe luôn đó. Làm mọi người buồn rồi".

5 ngày liên tiếp ngủ không quá 5 tiếng, H'Hen Niê mệt mỏi nhờ chế thuốc tăng lực - Ảnh 1
Trở về từ Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê nhận được rất nhiều lời mời tham gia sự kiện - Ảnh: FBNV
5 ngày liên tiếp ngủ không quá 5 tiếng, H'Hen Niê mệt mỏi nhờ chế thuốc tăng lực - Ảnh 2
Với cương vị là một Hoa hậu, H'Hen Niê có rất nhiều hoạt động thiện nguyện cần hoàn thành - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 nhận được nhiều lời hỏi thăm từ cư dân mạng. Nhiều người khuyên H’Hen Niê không nên làm việc quá sức.

Khi được một người bạn khuyên: “Làm vừa thôi, giữ sức khỏe cô gái", chân dài này trả lời: "Dạ... em lờ đờ rồi này anh... thật 5 ngày liên tục ngủ không quá 5 tiếng... hay nghe các bác đại gia nói về khả năng chịu đựng của họ... em thấy phục thật đó".

5 ngày liên tiếp ngủ không quá 5 tiếng, H'Hen Niê mệt mỏi nhờ chế thuốc tăng lực - Ảnh 3
Đây là lần hiếm hoi người đẹp Ê Đê than mệt mỏi trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

5 ngày liên tiếp ngủ không quá 5 tiếng, H'Hen Niê mệt mỏi nhờ chế thuốc tăng lực - Ảnh 4

5 ngày liên tiếp ngủ không quá 5 tiếng, H'Hen Niê mệt mỏi nhờ chế thuốc tăng lực - Ảnh 5
Dưới phần bình luận, êkip của H'Hen Niê cũng chia sẻ nỗi lòng - Ảnh: FBNV 

Chưa hết, chân dài Tây Nguyên còn làm nhiều người xúc động khi bộc bạch thêm: “Xưa còn làm mẫu ước đầy show. Giờ điều ao ước đó là hiện thực, cũng vui mà cũng đỡ không kịp lắm nè".

Có thể thấy, dù đuối sức khi lịch làm việc dày đặc nhưng mỗi khi xuất hiện, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam luôn nở nụ cười tươi và rạng rỡ.

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