H'Hen Niê lên tiếng về việc mặc áo 40 nghìn mua ngoài chợ, đi giày dính đất lên máy bay

Hậu trường 11/01/2019 16:39

Tạo nên kỳ tích khi lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 nhưng sự bình dị của H'Hen Niê khiến công chúng bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Mới đây, dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh H'Hen Niê chụp cùng một tiếp viên hàng không trên máy bay. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gây tranh cãi khi diện set đồ quá bình dị với áo thun, quần jean và giày thể thao. Khi bộ trang phục của mình bất ngờ bị đem ra "mổ xẻ", H’Hen Niê đã thẳng thắn lên tiếng.

Cụ thể, người đẹp Tây Nguyên giải thích một cách hài hước về lý do mặc trang phục đơn giản mà không diện đồ của nhà thiết kế: “Có phải mọi người đang bàn về bộ đồ này của Hen chăng? Hen sẽ không buồn đâu nè vì sự thật đằng sau nó là vậy mà.

H'Hen Niê lên tiếng về việc mặc áo 40 nghìn mua ngoài chợ, đi giày dính đất lên máy bay - Ảnh 1
H'Hen Niê tâm sự, vì sợ diện đồ của nhà thiết kế sẽ làm dơ nên mới lựa chọn bộ trang phục đơn giản này - Ảnh: FBNV

Cái áo chắc 40K ngoài chợ của em gái mình treo trong tủ mình mượn nhỏ mặc (lí do có một đợt dồn hết đồ đem đi cho hết rồi nên cái áo thun đơn giản để mặc cho gần gũi cũng không có) cái áo khoác của anh trợ lý đẹp trai do thời tiết về tối lại lạnh, cái quần cái đôi giày dính toàn đất đỏ vì đi thăm thực tế, điện, suối, đốt lửa trại, rồi xuống đi tới 1 buôn khác với cái đất đỏ và bụi của Đắk Lắk thì chuyện sạch sẽ là khó lắm.

H'Hen Niê lên tiếng về việc mặc áo 40 nghìn mua ngoài chợ, đi giày dính đất lên máy bay - Ảnh 2
Theo chia sẻ, trước khi lên máy bay, cô có đi thăm thực tế cuộc sống của người dân nên trang phục mới bị dính đất đỏ - Ảnh: Facebook
H'Hen Niê lên tiếng về việc mặc áo 40 nghìn mua ngoài chợ, đi giày dính đất lên máy bay - Ảnh 3
Để chứng minh điều H'Hen Niê nói là thật, một số dân mạng đã chia sẻ ảnh nàng hậu đi thực tế - Ảnh: Facebook

Cũng muốn thay đồ cho đẹp nhưng người thì dơ chui vào một bộ đồ xinh đẹp của NTK thì hơi tiếc không! Còn chuyện tới còn trả lời vài cái phỏng vấn, các bạn fans tới xin chụp hình riêng còn không có thời gian dành cho các bạn nữa. Đấy là giải thích thôi chứ thực tế mình vẫn thấy mình quá lạc quan thấy bình thường có đồ mặc là được. Qua sự việc thì mình cũng sẽ cân nhắc, đi mua thêm nhiều quần áo nữa... cũng lâu rồi chưa đi shop đồ thường ngày ai chỉ Hen mấy cái shop có đồ mới về đi? (ngoại trừ trung tâm thương mại nha)”. 

H'Hen Niê lên tiếng về việc mặc áo 40 nghìn mua ngoài chợ, đi giày dính đất lên máy bay - Ảnh 4
Vì muốn thân thiện với người dân, H'Hen Niê mượn tạm áo 40 nghìn mua ngoài chợ của em gái mặc - Ảnh: Facebook

Lời giải thích có phần hài hước nhưng vô cùng chân thành của Hoa hậu H’Hen Niê khiến nhiều người phải bật cười. Dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng hết lời khen ngợi sự bình dị của người đẹp Ê Đê.

Một fan khen ngợi: “Hãy cứ chân thành và mộc mạc như thế nhé em! Dù em có khoác trên mình một bộ giá chỉ có vài chục ngàn mà tấm lòng em như thế thì vẫn rất đẹp và hoàn hảo”.

“Nàng là hoa hậu bình dị nhất, mộc mạc nhất và rất thật... nàng đẹp từ tâm tỏa sáng, không thảo mai cũng không se sua, xứng danh Top 5 Hoa hậu thế giới”, một người khác bày tỏ.

Một dân mạng chia sẻ: “Cứ sống giản dị, là chính mình là được. Hoa hậu cũng là con người bình thường. Tôi yêu quý H’Hen Niê, vì chính giá trị cốt lõi về nhân cách của bạn, chứ không phải vẻ bên ngoài”.

H'Hen Niê và Phương Khánh đồng hạng 5 trong Top 25 cô gái đẹp nhất thế giới

H'Hen Niê và Phương Khánh đồng hạng 5 trong Top 25 cô gái đẹp nhất thế giới

Trong top 25 cô gái đẹp nhất thế giới, Việt Nam xuất sắc giành 3 vị trí khá cao.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê H'Hen Niê chia sẻ Hoa hậu H'Hen Nie

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 42 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 35 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42