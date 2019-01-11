H'Hen Niê lên tiếng về việc mặc áo 40 nghìn mua ngoài chợ, đi giày dính đất lên máy bay

Tạo nên kỳ tích khi lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 nhưng sự bình dị của H'Hen Niê khiến công chúng bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Mới đây, dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh H'Hen Niê chụp cùng một tiếp viên hàng không trên máy bay. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gây tranh cãi khi diện set đồ quá bình dị với áo thun, quần jean và giày thể thao. Khi bộ trang phục của mình bất ngờ bị đem ra "mổ xẻ", H’Hen Niê đã thẳng thắn lên tiếng. Cụ thể, người đẹp Tây Nguyên giải thích một cách hài hước về lý do mặc trang phục đơn giản mà không diện đồ của nhà thiết kế: “Có phải mọi người đang bàn về bộ đồ này của Hen chăng? Hen sẽ không buồn đâu nè vì sự thật đằng sau nó là vậy mà.

H'Hen Niê tâm sự, vì sợ diện đồ của nhà thiết kế sẽ làm dơ nên mới lựa chọn bộ trang phục đơn giản này - Ảnh: FBNV Cái áo chắc 40K ngoài chợ của em gái mình treo trong tủ mình mượn nhỏ mặc (lí do có một đợt dồn hết đồ đem đi cho hết rồi nên cái áo thun đơn giản để mặc cho gần gũi cũng không có) cái áo khoác của anh trợ lý đẹp trai do thời tiết về tối lại lạnh, cái quần cái đôi giày dính toàn đất đỏ vì đi thăm thực tế, điện, suối, đốt lửa trại, rồi xuống đi tới 1 buôn khác với cái đất đỏ và bụi của Đắk Lắk thì chuyện sạch sẽ là khó lắm. Theo chia sẻ, trước khi lên máy bay, cô có đi thăm thực tế cuộc sống của người dân nên trang phục mới bị dính đất đỏ - Ảnh: Facebook Để chứng minh điều H'Hen Niê nói là thật, một số dân mạng đã chia sẻ ảnh nàng hậu đi thực tế - Ảnh: Facebook Cũng muốn thay đồ cho đẹp nhưng người thì dơ chui vào một bộ đồ xinh đẹp của NTK thì hơi tiếc không! Còn chuyện tới còn trả lời vài cái phỏng vấn, các bạn fans tới xin chụp hình riêng còn không có thời gian dành cho các bạn nữa. Đấy là giải thích thôi chứ thực tế mình vẫn thấy mình quá lạc quan thấy bình thường có đồ mặc là được. Qua sự việc thì mình cũng sẽ cân nhắc, đi mua thêm nhiều quần áo nữa... cũng lâu rồi chưa đi shop đồ thường ngày ai chỉ Hen mấy cái shop có đồ mới về đi? (ngoại trừ trung tâm thương mại nha)”.

Vì muốn thân thiện với người dân, H'Hen Niê mượn tạm áo 40 nghìn mua ngoài chợ của em gái mặc - Ảnh: Facebook Lời giải thích có phần hài hước nhưng vô cùng chân thành của Hoa hậu H’Hen Niê khiến nhiều người phải bật cười. Dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng hết lời khen ngợi sự bình dị của người đẹp Ê Đê. Một fan khen ngợi: “Hãy cứ chân thành và mộc mạc như thế nhé em! Dù em có khoác trên mình một bộ giá chỉ có vài chục ngàn mà tấm lòng em như thế thì vẫn rất đẹp và hoàn hảo”. “Nàng là hoa hậu bình dị nhất, mộc mạc nhất và rất thật... nàng đẹp từ tâm tỏa sáng, không thảo mai cũng không se sua, xứng danh Top 5 Hoa hậu thế giới”, một người khác bày tỏ. Một dân mạng chia sẻ: “Cứ sống giản dị, là chính mình là được. Hoa hậu cũng là con người bình thường. Tôi yêu quý H’Hen Niê, vì chính giá trị cốt lõi về nhân cách của bạn, chứ không phải vẻ bên ngoài”.

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