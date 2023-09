Ngân Anh hé lộ điểm khiến bản thân và các mỹ nhân Việt khổ sở vô cùng

Lê Âu Ngân Anh ngày càng tự tin với nhan sắc của mình - Ảnh: FBNV

“Người ta bảo không ăn hình thì sướng chứ đối với cô Na, đặc biệt là các người đẹp trong showbiz thì đó là một điều khổ sở vô cùng. Cô Na có thể trông béo lên 5kg và già thêm 10 tuổi khi vào hình một cách khó lý giải... Đó là lý do vì sao câu chuyện nhan sắc của Na luôn là vấn đề tranh cãi mỗi lần xuất hiện.

Cô nàng thoải mái tạo dáng chụp ảnh ở góc nghiêng - Ảnh: FBNV

Gu thời trang của chân dài sinh năm 1995 ngày càng đẳng cấp, khoe được ưu điểm về hình thể - Ảnh: FBNV

Nhưng nói đi thì cũng nói lại rằng trước giờ Na không hiểu rõ gương mặt mình khi trang điểm. Ví dụ như: thông thường gắn mi giả giúp mắt to hơn thì đối với Na thì phản tác dụng, gắn vào là trông mắt của Na tối thui và híp lịp, hay nhũ highlight giúp da căng bóng và bắt sáng nhưng do mặt Na phần má khá chubby nên lại trông như phồng to và căng cứng, môi mình mỏng nên trước kia hay tô son nhưng môi trên lại cong nên thành ra khi nói chuyện lại trông thiếu tự nhiên...

Nói chung là bao nhiêu layout, bao nhiêu style cô Na cũng thử hết rồi, xấu thậm tệ thế nào cũng bị chê rồi, thôi nay cứ làm gì hợp nhất với mình là được nhỉ”, Ngân Anh viết.

Ngân Anh nhận định, lỗi trang điểm và không ăn ảnh là lý do khiến cô bị chê nhiều nhất - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Bên cạnh đó, cô cũng được người hâm mộ khen ngợi vì nhan sắc ngày càng nổi bật.