Hậu giảm cân, nhan sắc của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ thăng hạng đáng kể. Cô nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.
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Là người nổi tiếng, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng chịu không ít áp lực về chuyện cân nặng để giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Với ngoại hình có phần tròn trịa, mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình, nữ diễn viên liên tục bị đàn anh Trường Giang trêu chọc khiến cô “giận tím người”.
Thế nhưng mới đây, Lâm Vỹ Dạ đã quyết tâm “phục thù” bằng cách thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt để lấy lại vóc dáng thon gọn. Sau khi tống khứ được 6kg mỡ thừa, bà xã Hứa Minh Đạt tự tin khoe vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc thăng hạng trong bộ ảnh mới.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp làng hài lột xác hoàn toàn khi thoát khỏi phong cách bánh bèo, nữ tính thường thấy. Thay vào đó, Lâm Vỹ Dạ diện bộ suit cực phong cách và thời thượng.
Theo đó, bí quyết giảm cân của bà mẹ 2 con là kết hợp quá trình rèn luyện cơ thể, ăn uống hợp lý để vừa giảm cân vừa bảo đảm sức khỏe để làm việc. Sau khi lấy lại body thon gọn, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ: “Phụ nữ phải biết trân trọng và luôn làm đẹp bản thân, mập thì có sao, miễn quyết tâm giảm cân là được!”.