Là người nổi tiếng, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng chịu không ít áp lực về chuyện cân nặng để giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Với ngoại hình có phần tròn trịa, mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình, nữ diễn viên liên tục bị đàn anh Trường Giang trêu chọc khiến cô “giận tím người”.

Lâm Vỹ Dạ thường xuyên bị trêu chọc về cân nặng - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Lâm Vỹ Dạ đã quyết tâm “phục thù” bằng cách thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt để lấy lại vóc dáng thon gọn. Sau khi tống khứ được 6kg mỡ thừa, bà xã Hứa Minh Đạt tự tin khoe vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc thăng hạng trong bộ ảnh mới.