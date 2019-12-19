Sơn Tùng M-TP từng cảm thấy áp lực khi chi nhiều tiền cho các hoạt động của công ty, đề ra KPI khủng cho 2020

Hậu trường 19/12/2019 14:04

Sơn Tùng M-TP từng cảm thấy áp lực khi ký, chi nhiều khoản tiền lớn vào các hoạt động của công ty mà không biết bao giờ hoàn lãi được.

Sáng 18/12, công ty M-TP Entertainment vừa tổ chức thành công buổi họp báo công bố chiến lược phát triển công ty và kế hoạch hoạt động trong năm 2020 của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP. Diện bộ vest đen lịch lãm với tư cách là chủ tịch của M-TP Entertainment, Sơn Tùng M-TP đã đại diện công ty chia sẻ chi tiết mọi thông tin mới với các đối tác, khách hàng và cơ quan báo chí – truyền thông có mặt tại sự kiện này.

Sơn Tùng M-TP từng cảm thấy áp lực khi chi nhiều tiền cho các hoạt động của công ty, đề ra KPI khủng cho 2020 - Ảnh 1
Sơn Tùng tại buổi họp báo

Sơn Tùng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đối tác, khách hàng, toàn thể nhân viên công ty và người hâm mộ. Anh khẳng định, trong suốt 3 năm vừa qua, M-TP Entertainment đã cống hiến những điều tuyệt vời nhất cho khán giả bằng tất cả sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê.

Sơn Tùng M-TP từng cảm thấy áp lực khi chi nhiều tiền cho các hoạt động của công ty, đề ra KPI khủng cho 2020 - Ảnh 2
Sơn Tùng đại diện công ty phát biểu dự án

Nếu trước đây, M-TP Entertainment được thành lập để khẳng định những dấu ấn của riêng Sơn Tùng thì trong 3 năm tới, công ty sẽ thay đổi và phát triển theo mô hình tập đoàn giải trí chuyên nghiệp hơn.

Sơn Tùng M-TP từng cảm thấy áp lực khi chi nhiều tiền cho các hoạt động của công ty, đề ra KPI khủng cho 2020 - Ảnh 3
Sơn Tùng và em trai

“M-TP Entertainment là chúng ta” – Đó chính là tuyên ngôn của Sơn Tùng M-TP, đồng thời cũng là nhà sáng lập của công ty. “Không chỉ có một mình Sơn Tùng mà sẽ có cả một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam cùng nhau gánh vác trách nhiệm đưa mô hình giải trí nước nhà phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Chúng ta không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mình mà còn mang lại lợi ích cho ngành giải trí nói chung và âm nhạc nói riêng” - Sơn Tùng giải thích thêm. 

Sơn Tùng M-TP từng cảm thấy áp lực khi chi nhiều tiền cho các hoạt động của công ty, đề ra KPI khủng cho 2020 - Ảnh 4
Sơn Tùng trả lời báo chí 

Từ năm 2020, M-TP Entertainment sẽ có những hành động cụ thể nhằm hiện thực hoá tuyên ngôn trên, bao gồm: Phát triển công ty theo mô hình tập đoàn giải trí với một hệ sinh thái mà trọng tâm là nghệ sĩ; Đa dạng hoá các lĩnh vực kinh doanh, không chỉ gói gọn trong âm nhạc hay giải trí mà là tất cả những ngành phù hợp khác; Đầu tư vào những công ty start-up có tiềm năng; Tiếp nhận vốn từ những nhà đầu tư phù hợp để phát triển công ty ngày càng vững mạnh và phát triển.

Sơn Tùng M-TP hào hứng cho biết, kể từ nay, bản thân anh và M-TP Entertainment sẽ thay đổi cách làm việc, chủ động thông báo trước về các kế hoạch lớn của công ty để khán giả không phải chờ đợi lâu nữa.

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Từ khóa:   Sơn Tùng M-TP M-TP Entertainment Sao Việt

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