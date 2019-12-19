Preview ‘Hoa hồng trên ngực trái’ tập 40: San chính thức nhận Khuê làm chị dâu, Thái lâm bệnh nặng, liên tục ói ra máu

Phim hay mỗi ngày 19/12/2019 05:25

Trong preview “Hoa hồng trên ngực trái” tập 40, Bảo và Khuê ngày càng tiến triển tình cảm, San cũng bắt đầu ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

Ở tập 39 của “Hoa hồng trên ngực trái” phát sóng tối 18/12, Khuê (Hồng Diễm) đã bắt đầu đón nhận tình cảm của Bảo (Hồng Đăng). Cũng trong tập phim này, Khuê nghẹn ngào nói về việc cô từng sảy thai đứa con thứ 3 với Thái (Ngọc Quỳnh) khiến anh vô cùng hối hận. Về phía cặp đôi Khang (Trọng Nhân) và San (Diệu Hương), cả hai bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn về việc tổ chức đám cưới.

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Ở tập 39, Thái chết lặng khi biết từng mất 1 đứa con với Khuê

Trong đoạn preview “Hoa hồng trên ngực trái” tập 40, Bảo bị bệnh và được Khuê qua tận nhà chăm sóc. Ở bên người thương, Bảo cố tình tỏ ra nhõng nhẽo không chịu uống thuốc. Trước thái độ của Bảo, Khuê nhẹ nhàng khuyên nhủ anh: “Nếu anh muốn khỏi nhanh thì nên uống còn muốn ốm lai rai thì tùy. Anh đã nói với cả tôi là nếu không biết tự yêu lấy mình thì đừng có mong người khác yêu mình”.

Chỉ đợi câu nói này, Bảo liền “thừa nước đục thả câu”: “Tức là anh yêu bản thân anh thì em sẽ yêu anh”.

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Bảo cố tình làm nũng khi bị bệnh để được Khuê chăm sóc

Ở một diễn biến khác, San hẹn gặp Khuê và cho cô bạn thân biết rằng mình ủng hộ tình cảm của cả hai: “Giờ tao nghĩ chín rồi, nghĩ sâu và rộng ra thì tao cũng không muốn mày và anh Bảo nhà tao phải như thế. Hai người có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Nếu như anh trai tao đã sẵn sàng đưa bờ vai để cho mày dựa thì tao cũng hạnh phúc để đón một người chị dâu tốt như mày chứ”.

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San ủng hộ chuyện tình cảm của Khuê và Bảo

Preview “Hoa hồng trên ngực trái” tập mới nhất còn hé lộ tình tiết Khuê đến nhà Thái thăm con gái thì phát hiện Thái bị đau dữ dội. Mẹ Thái lo lắng nói: “Nó đau không đỡ con ạ, đang nôn trong toilet, nó đóng cửa chặt lắm”. Dù nôn ra đầy máu nhưng khi Khuê hỏi thăm, Thái lại cố tỏ ra bình thường để che giấu bệnh tình của mình: “Anh không sao, em cứ yên tâm, em ra ngoài đi, anh ra ngay”. 

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Thái không muốn để mọi người biết bệnh tình của mình nên trốn trong nhà vệ sinh

 

Đón xem “Hoa hồng trên ngực trái” tập 40 sẽ được phát sóng vào lúc 21h40 tối thứ 5 (19/12)

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