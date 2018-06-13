Sốc với clip Công Phượng chạm môi trai lạ sau hai năm chia tay Hòa Minzy

Hành động thân thiết của Công Phượng dành cho một đồng nghiệp nam khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ về giới tính.

Công Phượng và Hòa Minzy từng có hai năm mặn nồng nhưng luôn giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng. Nhiều người nghĩ rằng, mối tình đẹp giữa nàng là ca sĩ và chàng là cầu thủ điển trai sẽ có một cái kết đẹp tương tự như Công Vinh - Thủy Tiên. Tuy nhiên, do những bất đồng trong quan điểm sống cộng thêm rào cản từ gia đình, Công Phượng và Hòa Minzy đã quyết định đường ai nấy đi dù rất đau khổ sau chia tay.

Hai năm trở lại đây, giọng ca Bắc Ninh gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và tìm được hạnh phúc bên một doanh nhân thành đạt. Còn Công Công Phượng vẫn lẻ bóng một mình và hiếm khi xuất hiện hiện trước công chúng. Thi thoảng, anh chụp ảnh tình tứ bên một vài hotgirl nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Tuy nhiên, mới đây tiền đạo người Nghệ An bất ngờ bị một người bạn tung clip chạm môi trai lạ khiến nhiều người bấn loạn. Đây là khoảnh khắc Công Phượng và cầu thủ Lê Thanh Bình của CLB Thanh Hoá ăn chung một miếng xoài. Cả hai không ngại thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, trao nhau ánh mắt nồng nàn như một cặp tình nhân. Không ít người nghi ngờ rằng, Công Phượng vì phát hiện ra giới tính thật nên mới buông tay giọng ca Rời Bỏ.

Clip Công Phượng ăn chung một miếng xoài với Lê Thanh Bình

Cả hai nhìn nhau tình tứ như đang yêu nhau - Ảnh: Cắt từ clip

Không Phượng và Lê Thanh Bình không ngại chạm môi nhau - Ảnh: Cắt từ clip

Công Phượng vẫn lẻ bóng một mình sau hai năm chia tay Hòa Minzy - Ảnh: Internet

Có bạn trai mới giàu có, Hòa Minzy vẫn ẩn ý nói đến Công Phượng trong ngày sinh nhật Chia sẻ cảm xúc về bạn trai mới, Hòa Minzy vẫn không quên nhắc lại kí ức buồn khi luôn bị gọi tên qua một người khác - cụ thể là Công Phượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-voi-clip-cong-phuong-cham-moi-trai-la-sau-hai-nam-chia-tay-hoa-minzy-286404.html