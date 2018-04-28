Sau khi bị Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp cận, bạn gái cũ Công Phượng gây sốc khi diện bikini khoe thân

Sau khi tiết lộ từng gặp người của Hội Thánh Đức Chúa Trời, Hòa Minzy tiếp tục gây chú ý khi diện bikini khoe thân hình “vòng nào ra vòng nấy” cuốn hút.
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Trên trang Instagram cá nhân, Hòa Minzy vừa chia sẻ hình ảnh diện bikini đứng trước biển đầy nóng bỏng. Cô nàng khiến nhiều người “đứng ngồi không yên” khi tự tin khoe thân hình săn chắc của mình. Đây là một trong những lần hiếm hoi bạn gái cũ Công Phượng mặc hở bạo như vậy.
Đáng chú ý, nữ ca sĩ này còn đăng kèm dòng trạng thái đầy hài hước. Nhiều người cho rằng cô nàng đang ngầm ám chỉ đến người tình bí mật của mình: “Các fan có yêu Hòa không? Nếu có làm tình địch với anh ấy nhá".
Trước đó, Hòa Minzy khiến nhiều người hoang mang khi tiết lộ từng bị Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ. Cụ thể, nữ ca sĩ kể trong một lần tham gia trình diễn tại hội sách có người đã gặp trực tiếp và tặng sách cho cô. Tuy nhiên, khi về, Hòa Minzy phát hiện ra trong đó có nội dung là “Dự lễ Vượt qua để về quê hương nước Thiên đàng”.