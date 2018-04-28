Sau khi bị Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp cận, bạn gái cũ Công Phượng gây sốc khi diện bikini khoe thân

Hậu trường 28/04/2018 13:46

Sau khi tiết lộ từng gặp người của Hội Thánh Đức Chúa Trời, Hòa Minzy tiếp tục gây chú ý khi diện bikini khoe thân hình “vòng nào ra vòng nấy” cuốn hút.

Trên trang Instagram cá nhân, Hòa Minzy vừa chia sẻ hình ảnh diện bikini đứng trước biển đầy nóng bỏng. Cô nàng khiến nhiều người “đứng ngồi không yên” khi tự tin khoe thân hình săn chắc của mình. Đây là một trong những lần hiếm hoi bạn gái cũ Công Phượng mặc hở bạo như vậy.

Sau khi bị Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp cận, bạn gái cũ Công Phượng gây sốc khi diện bikini khoe thân - Ảnh 1
Đây là lần hiếm hoi Hòa Minzy diện bikini khoe thân hình bốc lửa, săn chắc trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, nữ ca sĩ này còn đăng kèm dòng trạng thái đầy hài hước. Nhiều người cho rằng cô nàng đang ngầm ám chỉ đến người tình bí mật của mình: “Các fan có yêu Hòa không? Nếu có làm tình địch với anh ấy nhá".

Sau khi bị Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp cận, bạn gái cũ Công Phượng gây sốc khi diện bikini khoe thân - Ảnh 2
Trước đó, nữ ca sĩ thường gắn liền với phong cách trẻ trung và năng động thế này - Ảnh: Internet

Trước đó, Hòa Minzy khiến nhiều người hoang mang khi tiết lộ từng bị Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ. Cụ thể, nữ ca sĩ kể trong một lần tham gia trình diễn tại hội sách có người đã gặp trực tiếp và tặng sách cho cô. Tuy nhiên, khi về, Hòa Minzy phát hiện ra trong đó có nội dung là “Dự lễ Vượt qua để về quê hương nước Thiên đàng”.

Sau khi bị Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp cận, bạn gái cũ Công Phượng gây sốc khi diện bikini khoe thân - Ảnh 3
Cách đó không lâu, bạn gái cũ Công Phượng chia sẻ từng bị người của Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp cận - Ảnh: FBNV
Hội Thánh Đức Chúa Trời tìm cách đưa Hòa Minzy về 'quê hương Nước Thiên Đàng'

Hội Thánh Đức Chúa Trời tìm cách đưa Hòa Minzy về 'quê hương Nước Thiên Đàng'

Hòa Minzy khẳng định từng bị một phụ nữ lên tận sân khấu dụ dỗ tham gia hội Thánh Đức Chúa Trời.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy Hòa Minzy chia sẻ Hòa Minzy diện bikini bạn gái cũ Công Phượng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42