Bị Đức Phúc chê chó hôi, Hòa Minzy nổi đóa đáp trả bất chấp tình chị em rạn nứt

Hòa Minzy đã có những chia sẻ khá gay gắt sau khi cho Đức Phúc mượn chó đến tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018.

Tối 22/4, Đức Phúc gây chú ý khi đến tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế 2018 cùng với một chú chó. Khi được MC phỏng vấn, nam ca sĩ hài hước tiết lộ rằng đây là chó mượn của Hòa Minzy, có giá khoảng 1.000 đô và rất thông minh. Tuy nhiên, tiếp đó Đức Phúc cũng hé lộ rằng chú chó khá hôi vì chưa kịp tắm rửa trước khi lên thảm đỏ. Đức Phúc gây chú ý khi mang chó đị dự sự kiện - Ảnh: Ngoisao.net Sau đêm đó, rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh của Đức Phúc tại sự kiện và bàn tán về phong cách thời trang của anh cũng như chú cún đi bên cạnh. Thậm chí, một số cá nhân còn nhắc lại chuyện Đức Phúc chê chó hôi và trêu chọc Hòa Minzy, cho rằng cô nàng lười biếng không chịu tắm thú cưng.

Đức Phúc khiến nhiều người cười bò khi chê chó của Hòa Minzy hôi - Ảnh: Internet Trước thông tin này, tình cũ Công Phượng lập tức đăng tải một bài viết gay gắt trên trang cá nhân để đáp trả. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh tỏ ra không hài lòng khi chú chó nhỏ của mình bị đem ra làm trò cười. Hòa Minzy cũng răn đe Đức Phúc, yêu cầu anh nhắn nhủ fan để mọi chuyện dừng lại. "Chó của Hoà không phải con chó hôi. Chó con của Hoà, Hoà cưng như trứng. Ừ thì nó không được thơm tho vì chó còn nhỏ không được phép tắm nhiều, Phúc gọi mượn chó nên Hoà vừa hạ cánh là đi thẳng từ sân bay lấy chó mang cho Phúc đi cho kịp sự kiện. Không có thể kịp tắm cho Bi. Kể cả thấy phản ứng của mọi người từ câu nói của Phúc bản thân Hoà đã nhắn thẳng cho Phúc rồi, mong Phúc có lời nói để mọi người bớt đùa thêm.

Có thể mọi người thấy hài, mà cười nốt tối nay nhé. Có thể chó con của Hoà không thể biết buồn. Nhưng mà là chủ của nó Hoà rất thương. Chưa kể về nhà con còn bị nôn mửa do sốc nhiệt ngoài trời với đi ô tô. Mai chắc mình dừng lại tí. Đừng mang chó con ra đùa cho vui nữa nhé. Khổ thân nó! Ai không nuôi chó thì có thể thấy Hoà phản ứng thái quá, mà ai coi chó như con thì sẽ hiểu. Thật ra trong trường hợp này thì vui thôi đừng vui quá. Cám ơn" - Hòa Minzy viết. Đức Phúc và Hòa Minzy thân từ sân khấu đến ngoài đời - Ảnh: Internet Hòa Minzy và Đức Phúc là hai chị em thân thiết, cùng chung gia đình Hoa Dâm Bụt. Thời gian gần, cặp đôi thường xuyên hợp tác trong các dự án lớn nhỏ và đạt được nhiều thành công nhất định. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mối quan hệ này đang có dấu hiệu rạn nứt do Đức Phúc cư xử không khéo.

Lời "thề độc" và khoảnh khắc buồn nhất của Hòa Minzy Nhìn nụ cười của Hòa Minzy cứ ngỡ cô chẳng bao giờ buồn nhưng bên trong lại thấm đẫm cảm xúc.

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