Hội Thánh Đức Chúa Trời tìm cách đưa Hòa Minzy về 'quê hương Nước Thiên Đàng'

Ban đầu, nữ ca sĩ tưởng là fan bình thường nên vui vẻ tiếp chuyện, tuy nhiên người này không nói vào míc và ghé vào tai Hòa Minzy thì thầm những điều kỳ lạ.

Mới đây, Hòa Minzy khiến fan hoang mang khi kể lại câu chuyện bị người của hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ gia nhập. Theo đó, khi giọng ca Bắc Ninh vừa biểu diễn xong, đi xuống giao lưu với khán giả thì bất ngờ có một người phụ nữ tiếp cận để tặng quà.

Chị ấy bảo thực ra không phải muốn đặt câu hỏi mà muốn tặng quà. Thật sự luôn là lúc đó sướng dã man. Sau đó chị ý lên sân khấu nhưng không nói vào mic nữa mà thì thầm bên tai:

"Hôm đó tôi đi tham dự ngày hội sách và có lên giao lưu với các bạn khán giả. Tới đoạn đặt câu hỏi trả lời, được 3-4 người gì đó thì có 1 chị giơ tay lên, tôi xuống phía dưới và đưa micro cho chị.

'Thực ra chị nhờ em gửi cái này cho cả Phúc vì chị không gặp được Phúc nên chị gửi qua em. Chị có ghi số điện thoại bên trong cuốn sách. Về nhà phải gọi cho chị. Chị nghỉ làm đi đường xa tới đây đó. Cổng trời chuẩn bị mở abcxyz ... ( Tôi không nhớ vì chị ấy cứ thì thào). Bọn e sắp có hạn lớn, nếu không liên lạc sớm sẽ gặp nguy...' ý là vậy", Hòa Minzy nhớ lại.

Hòa Minzy vô cùng sợ hãi khi nhớ lại lần bị một người phụ nữ chiêu dụ vào hội Thánh Đức Chú Trời

Qua bài chia sẻ khá dài trên trang cá nhân, thành viên "gia đình hoa dâm bụt" cũng khẳng định Đạo Công Giáo và hội Thánh Đức Chúa Trời hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tuy không muốn gây chiến với người của hội này nhưng nữ ca sĩ cảm thấy cần lên tiếng để bảo vệ người thân và bạn bè.

"Vì sau hôm đó một thời gian, chuyện về Hội Thánh Đức Chúa Trời mới lan rộng nên tôi nhớ lại kể cho người yêu nghe .Gia đình bạn trai tôi theo đạo Công Giáo và nói rằng bên anh không bao giờ như thế. Tôi đã bên cạnh anh nên cũng cảm nhận được", Hòa Minzy cho hay.

Hòa Minzy lên tiếng để cảnh báo fan tránh xa hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh: FBNV

Hòa Minzy lo lắng khi hội Thánh Đức Chúa Trời càng ngày càng đông thành viên - Ảnh: Internet

Hòa Minzy chia sẻ clip quay lại cảnh bị người phụ nữ dụ dỗ - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, thông tin thành viên hội Thánh Đức Chúa Trời lang thang khắp nơi để chiêu dụ người thường khiến ai nấy đều hoang mang. Qua tìm hiểu, hội này ra đời từ khoảng vài năm trở lại đây, bắt đầu ở các tỉnh miền Bắc và dần lan rộng ra cả nước.

Điều đáng nói, những ai từng bị hội này dụ dỗ thường có biểu hiện không bình thường như cãi lời cha mẹ, không tắm rửa, đòi đập bát hương, ăn uống kham khổ và miệng luôn lẩm nhẩm đọc kinh thánh. Thậm chí, đã có không ít gia đình đã bị xào xáo, phụ huynh mất ăn mất ngủ vì có con lỡ tin lời người lạ.