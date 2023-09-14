Siu Black tung trọn bộ ảnh trong ngày trọng đại cùng chồng cũ tại quê nhà, netizen gửi lời chúc mừng!

Siu Black từng giải thích lý do hàn gắn với chồng cũ: "Chúng tôi từng ly dị 10 năm, nhưng rồi lại quay lại. Vì có con, có cháu, nên quyết định về ở với nhau như bạn già. Ông xã phụ tôi nuôi heo, làm đầu bếp trong nhà. Giờ cũng gọi là hạnh phúc".

Trưa ngày 8/9, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black bất ngờ thông báo lên xe hoa với chồng cũ là anh Nguyễn Đức Hùng - cựu vận động viên bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk. Trong ngày đặc biệt, nữ ca sĩ không giấu nổi hạnh phúc mà chia sẻ rằng: "Hôm nay là ngày đặc biệt của Siu Black. Cảm ơn những người thân thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn bên cạnh Siu". Dưới phần bình luận bài viết, khán giả để lại nhiều lời chúc phúc cho Siu Black và bạn đời. Trưa ngày 8/9, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black bất ngờ thông báo lên xe hoa với chồng cũ là anh Nguyễn Đức Hùng - cựu vận động viên bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải trọn bộ ảnh hạnh phúc trong ngày trọng đại. "Hoạ mi núi rừng" không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ông xã và những khán giả yêu thương. Cô viết: "Siu Black rất trân trọng và biết ơn tình cảm của những người thân thương trong gia đình và đặc biệt là ông xã của Siu đã luôn chăm lo gia đình nhỏ của chúng ta để ngày hôm nay nhân duyên chúng ta một lần nữa lại về bên nhau. Và cám ơn quý khán giả, phóng viên, những người đồng nghiệp đã âm thầm gửi lời chúc mừng đến Siu Black".

Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải trọn bộ ảnh hạnh phúc trong ngày trọng đại. "Hoạ mi núi rừng" không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ông xã và những khán giả yêu thương Trước đó, chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Siu Black cho biết ngày trước, cô chỉ đăng ký kết hôn, chưa từng làm đám cưới. Cả hai quen nhau vào năm 1987 nhưng đến năm 2009, hai người ly hôn, Siu Black làm mẹ đơn thân. Chồng cũ đi bước nữa nhưng tiếp tục đổ vỡ. Năm 2018, Siu Black và chồng cũ quay lại sống cùng nhau do con cái vun vén. Ca sĩ Siu Black cho biết ngày trước, cô chỉ đăng ký kết hôn, chưa từng làm đám cưới. Cả hai quen nhau vào năm 1987 nhưng đến năm 2009, hai người ly hôn, Siu Black làm mẹ đơn thân Chia sẻ trên YouTube cá nhân hồi tháng 12/2022, Siu Black giải thích lý do hàn gắn với chồng: "Chúng tôi từng ly dị 10 năm, nhưng rồi lại quay lại. Vì có con, có cháu, nên quyết định về ở với nhau như bạn già. Ông xã phụ tôi nuôi heo, làm đầu bếp trong nhà. Giờ cũng gọi là hạnh phúc".

Năm 2018, Siu Black và chồng cũ quay lại sống cùng nhau do con cái vun vén Siu Black cho biết ông xã tuổi trung niên hay bệnh vặt, nên vợ chồng chị chọn việc vừa sức dù vẫn áp lực kinh tế. Chồng của Siu Black tháo vát, đảm đương hầu hết việc nhà. Hằng ngày, ông xã nuôi heo, nuôi vịt, trồng rau, đưa đón cháu đi học... Ngoài ra, chồng Siu Black còn biết làm nước mắm thủ công để mang ra chợ bán, kiếm thêm tiền sinh hoạt. Giọng ca Ngọn lửa cao nguyên cũng chia sẻ khi tái hợp ông xã, bản thân chị sửa đổi một số tính cách để cuộc sống gia đình hòa thuận. Trước đây, chị dễ nổi nóng, không kiểm soát được lời nói, nhưng hiện mềm mỏng, điềm đạm hơn. Vợ chồng Siu Black đón tiếp danh hài Thúy Nga thăm nhà hồi tháng 12/2022 Vừa qua, Siu Black cũng thông báo việc có mặt tại TP.HCM để ghi hình một chương trình truyền hình. Nữ nghệ sĩ viết: "Tôi quay trở lại chương trình mùa đầu tiên mà khán giả luôn dành tình cảm cho tôi. Cả nhà nhớ đây là chương trình nào không? Bật mí là chương trình bắt đầu năm 2007". Trước hé lộ của nữ ca sĩ, người hâm mộ cũng bày tỏ sự mong chờ và dự đoán "họa mi núi rừng" sẽ có màn tái xuất trở lại Vietnam Idol.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/siu-black-tung-tron-bo-anh-trong-ngay-trong-ai-cung-chong-cu-tai-que-nha-netizen-gui-loi-chuc-mung-616548.html