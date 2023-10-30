Siu Black lần đầu chia sẻ về lý do tái hôn với chồng cũ, hé lộ quãng thời gian stress nặng, 10 ngày không ăn uống, truyền nước thì máu chảy ngược ra

Hậu trường 30/10/2023 09:23

Mới đây, trong 1 show truyền hình có sự góp mặt của MC Nguyên Khang, ca sĩ Siu Black đã có những trải lòng về cuộc sống khó khăn tại giai đoạn vừa mới nghỉ hát về nhà chăn nuôi heo. Đáng chú ý, họa mi núi rừng đã chia sẻ về ông xã với 1 tình yêu thương vô cùng trân trọng. 

Theo Siu Black, ông xã vốn rất có tay nuôi heo, ngày trước cũng nuôi heo to lắm, nặng hơn một tạ, nên nữ ca sĩ rất tin tưởng chồng. Giọng ca gốc Kon Tum nghĩ đơn giản là nuôi heo chỉ cần đi hái rau cho nó ăn là xong.

Siu Black lần đầu chia sẻ về lý do tái hôn với chồng cũ, hé lộ quãng thời gian stress nặng, 10 ngày không ăn uống, truyền nước thì máu chảy ngược ra - Ảnh 1
Nữ ca sĩ thay đổi nhiều sau khi trở về quê hương sống suốt 1 thời gian dài
Siu Black lần đầu chia sẻ về lý do tái hôn với chồng cũ, hé lộ quãng thời gian stress nặng, 10 ngày không ăn uống, truyền nước thì máu chảy ngược ra - Ảnh 2
Nữ ca sĩ khoe 'cơ ngơi' với diễn viên hài Thúy Nga

Đến khi bắt tay vào nuôi mới thấy không đơn giản chút nào, phải cho ăn đủ thứ, chích thuốc các kiểu. Khi heo ốm đau phải mời bác sĩ tới chữa, rất tốn kém. 

Tiếp đó, Siu Black tâm sự về việc từ bỏ công việc ca hát, rời Sài Gòn về quê sống cũng như vượt qua bệnh tật: "Ở Sài Gòn tôi không có ai bên cạnh. Một vài người yêu thương tôi khi ấy động viên tôi rằng, không gì bằng gia đình.

Về tới nhà, tôi có người nọ người kia bên cạnh. Chị hai tôi ở nhà chăm sóc tôi từng bữa ăn tới giấc ngủ. Có những chuyện bực bội không thể nói ra với ai, tôi đều nói với chị.

Lúc đó, tôi như một người điên, bị stress nặng, cứ ngồi thu mình vào một góc phòng, không muốn nói chuyện với ai, không muốn gặp ai. Thậm chí, tôi còn đóng kín phòng, không để một ánh sáng nào lọt vào.

Có lúc, tôi bị bệnh nặng, nằm 10 ngày không ăn không uống, tưởng không qua khỏi. Tôi ăn bát cháo ói ra hết, không nạp vào người được. Tôi đi truyền nước thì máu trong cơ thể chảy ngược ra theo đường truyền. Tôi nghĩ chắc xong rồi, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mong mấy đứa con được bảo vệ, còn mình thì đi cũng được.

Nhưng tôi có một giấc mơ rất đặc biệt. Trong mơ, tôi muốn đi theo mẹ đã mất, nhưng mẹ bảo tôi không được theo, phải sống cho con, cho cháu, phải nghĩ về cuộc sống, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.

Tôi tỉnh dậy, cảm thấy đói nên bảo chị hai rằng muốn ăn cháo. Chị hai vừa nấu cháo vừa khóc. Tôi ăn cháo không bị ói nữa, truyền nước cũng không bị chảy máu ngược ra. Thế là tôi sống rồi, giống như mẹ đã đuổi hết mây đen đi".

Siu Black lần đầu chia sẻ về lý do tái hôn với chồng cũ, hé lộ quãng thời gian stress nặng, 10 ngày không ăn uống, truyền nước thì máu chảy ngược ra - Ảnh 3
Siu Black tổ chức đám cưới đơn giản với ông xã ở nhà thờ 

Chia sẻ lý do quay lại với chồng cũ, nữ ca sĩ tâm sự lý do lớn nhất là vì các con. Chị gái của Siu Black cho rằng các con cũng chấp nhận chồng cũ là bố, bởi vậy mà nữ ca sĩ đã quyết định cho nhau thêm 1 cơ hội.

Hiện tại, vợ chồng họa mi núi rừng sống cùng gia đình con trai cả ở Kon Tum. Ngoài những lúc đi diễn, cô ở nhà trông cháu, phụ giúp các con việc nhà. Siu Black tiết lộ hài lòng với những gì mình có và trân trọng khoảnh khắc được sống bình yên bên người thân của mình.

Siu Black tung trọn bộ ảnh trong ngày trọng đại cùng chồng cũ tại quê nhà, netizen gửi lời chúc mừng!

Siu Black tung trọn bộ ảnh trong ngày trọng đại cùng chồng cũ tại quê nhà, netizen gửi lời chúc mừng!

Siu Black từng giải thích lý do hàn gắn với chồng cũ: "Chúng tôi từng ly dị 10 năm, nhưng rồi lại quay lại. Vì có con, có cháu, nên quyết định về ở với nhau như bạn già. Ông xã phụ tôi nuôi heo, làm đầu bếp trong nhà. Giờ cũng gọi là hạnh phúc".

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