Siêu mẫu Ngọc Thạch hé lộ cảnh làm dâu đất Bắc: Nhà chồng giàu nhưng vẫn phải làm đủ việc từ lớn đến bé

Là một cô gái miền Tây nhưng vì trót yêu chàng thiếu gia Hà Nội - Đỗ Bình Dương, Ngọc Thạch chấp nhận cảnh sống xa gia đình để ra Bắc làm dâu. Người ta thường thấy cựu siêu mẫu xuất hiện cùng những siêu xe tiền tỉ của chồng, dùng toàn hàng hiệu đắt tiền nhưng ít ai biết cuộc sống của cô cũng vất vả không kém cạnh bất cứ bà mẹ bỉm sữa nào.

Dù đã 4 năm rời showbiz nhưng Ngọc Thạch vẫn luôn là cái tên được nhiều người hâm mộ quan tâm. Đặc biệt, không ít người tò mò về cuộc sống hiện tại của cô ở gia đình chồng giàu có.

Bố mẹ chồng là người gốc Bắc, thiếu gia Bình Dương lại là người có tính gia trưởng nên Ngọc Thạch phải luôn cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Ai cũng nghĩ rằng lấy được chồng giàu thì Ngọc Thạch sẽ được “ngồi mát ăn bát vàng”, "chỉ tay năm ngón" nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

Vì gia đình chồng mỗi người một sở thích ăn uống nên cựu siêu mẫu phải học nấu nướng sao cho hợp khẩu vị của từng người. Không rành các món ăn miền Bắc nên Ngọc Thạch từng phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi.

Dù gia đình chồng dư giả tiền bạc và có thuê giúp việc nhưng người nội trợ chính trong nhà vẫn là cựu siêu mẫu. Vì muốn nuôi dạy con tốt nhất nên Ngọc Thạch thường tự tay giặt quần áo, chăm con, nấu nướng và quán xuyến gia đình.

"Mọi người nhìn từ bên ngoài thì nói tôi sung sướng vì lấy được chồng giàu, nhưng thực ra, hàng ngày tôi vẫn làm việc trên công ty và phụ trách thêm việc nội trợ ở nhà. Gia đình tôi không thiếu tiền để thuê giúp việc nhưng họ sẽ không bao giờ làm theo đúng ý mình muốn. Do đó, từ việc chăm con, giặt đồ cho con, nấu ăn cho gia đình tôi đều đảm nhận. Bố mẹ chồng và ông xã tôi có sở thích ăn uống khác nhau nên đôi lúc, tôi phải chuẩn bị khá nhiều món cho phù hợp khẩu vị từng người. Những người giúp việc trong nhà thì hỗ trợ tôi dọn dẹp, đi chợ mua thực phẩm và chuẩn bị nguyên liệu” - Ngọc Thạch chia sẻ trên Ngoisao.net.

Ngoài thời gian ở nhà, Ngọc Thạch còn đảm nhận thêm công việc kế toán trong công ty của gia đình chồng với mức lương khởi điểm chỉ 5 triệu đồng/1 tháng.

"Tôi bắt đầu đi làm ở vị trí thấp - một nhân viên kế toán với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Tôi cũng phải học việc như bao nhân viên khác chứ không có bất cứ ưu ái nào. Tuy nhiên, may mắn là tôi được những anh chị kế toán lâu năm của công ty hỗ trợ nhiệt tình để tôi bắt kịp được tốc độ của mọi người. Mẹ chồng tôi cũng là kế toán kỳ cựu, tôi thường đi theo bà để học nghề. Hiện tại, bà đã tin tưởng giao cho tôi một số quyền hạn nhất định trong công việc" - Ngọc Thạch chia sẻ thêm.

Nói về người chồng trẻ tuổi, Ngọc Thạch cho biết thiếu gia Đỗ Bình Dương trước đây rất lãng mạn nhưng khi về chung một nhà thì đã thôi không còn chiều chuộng vợ. Anh không còn tặng hoa, quà cáp cầu kỳ như xưa nhưng vẫn chung thủy, biết quan tâm gia đình. Tuy cuộc sống có nhiều nỗi lo toan nhưng cựu người mẫu khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại.

"Thực ra, trước khi kết hôn, nhiều bạn bè đã cho tôi những lời khuyên về cuộc sống vợ chồng để tôi chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, vì tính tôi dễ hòa nhập nên mọi thứ khá thuận lợi. Hơn nữa, tôi và chồng đều có một nguyên tắc, dù gặp chuyện cáu gắt, khó chịu ở bên ngoài nhưng khi đã về nhà thì phải vui vẻ, không được mang chuyện bực bội đó trút lên vợ hoặc chồng" - bà mẹ một con bộc bạch.