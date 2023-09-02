Siêu mẫu Minh Tú đau lòng thông báo tang sự, nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha!

Sau khi biết tin buồn của nữ siêu mẫu, đông đảo khán giả cũng đã gửi lời chia buồn và động viên Minh Tú cùng gia đình. Đồng thời mong cô có thể vực dậy tinh thần, sớm vượt qua nỗi mất mát này.

Chiều ngày 1/9, trên story Facebook cá nhân, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ đăng tải tấm hình đen trắng chụp chung với bố ruột kèm dòng trạng thái: "Sau này con hiểu ra. Mẹ là cả bầu trời, nhưng cha là ánh sáng cuộc đời của con. Cha đi rồi mọi thứ trong con trống rỗng". Có thể thấy, khung ảnh cô dành một nụ hôn ngọt ngào cho bố ruột đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Em không khóc, sau khi ba đánh em em có nói một câu cho đến bây giờ em rất là hối hận và em cũng chưa bao giờ nhắc về việc đó với ba. Em cũng chưa bao giờ xin lỗi ba một cách đối mặt, em nghĩ câu đó làm tổn thương ba rất là nhiều, em nói rằng 'ba đâu có ở với con từ nhỏ, ba đâu có nuôi con tại sao ba đánh con''.

Trong một podcast, Minh Tú từng tiết lộ về điều mà cô đã làm khiến bản thân rất hối hận với ba, đó chính là người đẹp đã nói một câu nói gây tổn thương đến ba của mình. Minh Tú tâm sự: "Lúc đó 17 tuổi, vào dịp giáng sinh em có xin mẹ là đi với bạn ra cầu móng chơi, 10 giờ về, nhưng mà do đạp xe hay kẹt xe gì đó, 12 giờ mới về thì ba mới đánh em.

Thì từ đó trở đi ba không bao giờ đánh em nữa cũng không bao giờ ý kiến về cuộc sống của em. Mẹ có nói với anh hai thì sau đó anh hai cũng ngồi nói chuyện với em. Anh hai nói là, mỗi một người trong cuộc đời này họ sẽ phạm một hoặc rất nhiều sai lầm. Có những sai lầm trực tiếp hoặc là gián tiếp.

Có một câu em nhớ là: 'Cho dù người đó không đồng hành trong sự phát triển của mình nhưng cũng là cha mình'. Nếu như mà không có ba thì sẽ không có mình và nếu như ba có làm gì đó không đúng thì cũng là không đúng với mẹ chứ Tú không có quyền ở phận làm con mà nói những lời như vậy".

Siêu mẫu Minh Tú và mẹ

Trước đó, khi xuất hiện trong họp báo ra mắt phim “Bố già” - một bộ phim điện ảnh hài chính kịch của Việt Nam năm 2021 do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đồng đạo diễn, Minh Tú đã từng tiết lộ rất thương bố nhưng chưa bao giờ thổ lộ. Nữ siêu mẫu chia sẻ: “Xem phim Tú cảm thấy như có điều gì đó làm thức tỉnh chính mình trong cuộc sống, gợi lên những tình cảm giữa Tú và những người xung quanh mà Tú yêu thương, đặc biệt là biết trân quý hơn những người thân trong gia đình. Bộ phim không cần kịch bản quá ghê gớm hay phức tạp, nhưng nó lại dễ chạm tới cảm xúc của Tú vì rất đời và gần gũi với tuổi thơ mà Tú lớn lên cho đến hiện tại”.

Siêu mẫu Minh Tú

Thông tin thêm về Minh Tú, cô hiện là một nữ siêu mẫu nổi tiếng của Việt Nam. Minh Tú từng đạt được nhiều giải thưởng lớn như giải Bạc cuộc thi tìm kiếm người mẫu Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân cuộc thi Asia’s Next Top Model 2017.

Sau đó, Minh Tú tiếp tục trở thành mentor The Face Việt Nam 2017. Năm 2018 cô được trao sash và vương miện, quyền đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Sau đó đã lọt top 10 và nhận được giải thưởng Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2018.