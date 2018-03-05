Siêu mẫu Hà Anh được chồng Tây cưng chiều như bà hoàng từ lúc mang bầu

Siêu mẫu Hà Anh được nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn với người chồng tâm lý, giỏi giang và yêu chiều vợ bầu hết mực.

Kể từ khi biết vợ có thai, chồng siêu mẫu Hà Anh dành mọi thời gian rảnh rỗi cho gia đình. Anh chăm sóc vợ chu đáo, dành tặng những cử chỉ quan tâm ngọt ngào dù ở bất cứ đâu.

Cũng nhờ có chồng tâm lý, Hà Anh dù đang mang bầu 6 tháng vẫn sở hữu nhan sắc, vóc dáng vạn người mê. Cô thường được ông xã chuẩn bị bữa sáng đủ chất theo kiểu Tây, đưa đi du lịch để hâm nóng tình cảm và không cho động tay chân vào việc nhà.

Hà Anh khoe bữa sáng do chồng chuẩn bị - Ảnh: FBNV

"Ba mẹ em Little Beat chăm dành thời gian cho nhau, dù đó là ở nhà, đi dự tiệc, hay bước lên thảm đỏ. Giờ có em Little Beat rồi, ba Beat lại càng muốn quanh quẩn bên em và mẹ hơn. Đi dự tiệc sinh nhật bạn của chúng tớ và bao quanh là những niềm vui bất tận", Hà Anh hạnh phúc chia sẻ.

Ông xã Hà Anh luôn dành tặng vợ những cái hôn đầy tình cảm - Ảnh: FBNV

Từ ngày có bầu, Hà Anh được chồng cưng như trứng mỏng - Ảnh: FBNV

Người đẹp khoe vóc dáng thon thả dù đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ - Ảnh: FBNV

Hà Anh và chồng giận nhau không quá một ngày - Ảnh: FBNV

Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng Dù đang mang thai 5 tháng rưỡi nhưng Hà Anh vẫn khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe vóc dáng "nóng bỏng mắt" trong bộ bikini hai mảnh gợi cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-mau-ha-anh-duoc-chong-tay-cung-chieu-nhu-ba-hoang-tu-luc-mang-bau-273725.html