Siêu mẫu Hà Anh được chồng Tây cưng chiều như bà hoàng từ lúc mang bầu

Siêu mẫu Hà Anh được nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn với người chồng tâm lý, giỏi giang và yêu chiều vợ bầu hết mực.
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Kể từ khi biết vợ có thai, chồng siêu mẫu Hà Anh dành mọi thời gian rảnh rỗi cho gia đình. Anh chăm sóc vợ chu đáo, dành tặng những cử chỉ quan tâm ngọt ngào dù ở bất cứ đâu.
Cũng nhờ có chồng tâm lý, Hà Anh dù đang mang bầu 6 tháng vẫn sở hữu nhan sắc, vóc dáng vạn người mê. Cô thường được ông xã chuẩn bị bữa sáng đủ chất theo kiểu Tây, đưa đi du lịch để hâm nóng tình cảm và không cho động tay chân vào việc nhà.
"Ba mẹ em Little Beat chăm dành thời gian cho nhau, dù đó là ở nhà, đi dự tiệc, hay bước lên thảm đỏ. Giờ có em Little Beat rồi, ba Beat lại càng muốn quanh quẩn bên em và mẹ hơn. Đi dự tiệc sinh nhật bạn của chúng tớ và bao quanh là những niềm vui bất tận", Hà Anh hạnh phúc chia sẻ.