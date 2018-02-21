Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng

Cách đây vài giờ, siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi đăng tải nhiều hình ảnh chụp rõ bụng bầu khi đi bơi cùng chồng Tây. Dù đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ nhưng chân dài này vẫn giữ được thần thái tươi trẻ, làn da bóng mịn cùng những đường cong cơ thể gợi cảm khiến bao chị em phát hờn.

Diện bộ bikini tối màu, Hà Anh kheo trọn vóc dáng gợi cảm đáng ngạc nhiên. Có thể thấy, ngoài vòng 2 hơi nhỉnh hơn trước thì nữ siêu mẫu vẫn có thân hình đạt chuẩn. Cô không bị tăng cân quá nhiều, gương mặt cũng không bị phù nề hay xấu đi như nhiều mẹ bầu khác.