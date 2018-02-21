Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng

Hậu trường 21/02/2018 17:09

Dù đang mang thai 5 tháng rưỡi nhưng Hà Anh vẫn khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe vóc dáng "nóng bỏng mắt" trong bộ bikini hai mảnh gợi cảm.

Cách đây vài giờ, siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi đăng tải nhiều hình ảnh chụp rõ bụng bầu khi đi bơi cùng chồng Tây. Dù đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ nhưng chân dài này vẫn giữ được thần thái tươi trẻ, làn da bóng mịn cùng những đường cong cơ thể gợi cảm khiến bao chị em phát hờn.

Diện bộ bikini tối màu, Hà Anh kheo trọn vóc dáng gợi cảm đáng ngạc nhiên. Có thể thấy, ngoài vòng 2 hơi nhỉnh hơn trước thì nữ siêu mẫu vẫn có thân hình đạt chuẩn. Cô không bị tăng cân quá nhiều, gương mặt cũng không bị phù nề hay xấu đi như nhiều mẹ bầu khác.

Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh 1
Hà Anh khoe vóc dáng gợi cảm cùng làn da bóng mịn - Ảnh: FBNV

Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh 2

Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh 3
Dù đang mang bầu nhưng nữ siêu mẫu vẫn không ngại diện bikini, khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh: FBNV  
Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh 4
Hà Anh đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, được chồng cưng chiều như bà hoàng - Ảnh: FBNV

Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh 5

Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh 6
Từ ngày có bầu, Hà Anh được chồng Tây quan tâm chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ - Ảnh: FBNV
Bụng bầu 5 tháng rưỡi, Hà Anh vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình sexy khó cưỡng - Ảnh 7
Vợ chồng Hà Anh sẽ đón thiên thần nhỏ vào giữa năm nay - Ảnh: FBNV
Bụng bầu 5 tháng, vóc dáng siêu mẫu Hà Anh vẫn chuẩn như chưa có gì

Bụng bầu 5 tháng, vóc dáng siêu mẫu Hà Anh vẫn chuẩn như chưa có gì

Hà Anh được ông xã ngoại quốc tháp tùng trong chuyến công tác ở Hong Kong vào dịp cuối tuần qua. Mặc dù đang mang bầu ở tháng thứ 5 nhưng thân hình cô vẫn không có sự thay đổi nhiều, ngoại trừ vòng 2 lớn hơn một chút.

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