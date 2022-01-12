Showbiz có một tiểu tam đỉnh của đỉnh không ai dám qua: Tự hào 'vạch áo cho người xem lưng'

Hậu trường 12/01/2022 14:30

Nữ diễn viên này đã thẳng thừng công khai chuyện bản thân làm tiểu tam và có những phát ngôn cực sốc về chuyện làm người thứ ba.

Kiều Thanh là diễn viên đình đám của truyền hình miền Bắc. Cô tạo được tiếng vang từ vai diễn trong Phía trước là bầu trời, Hoa hồng trên ngực trái.... Kiều Thanh sở hữu nhan sắc mặn mà, ấn tượng cùng khả năng diễn xuất tốt nên rất được sự ưu ái của các đạo diễn trong giai đoạn phim Việt Nam mới manh nha phát triển.

Tuy nhiên cách đây 3 năm, trong một buổi họp báo phim, không ai đánh nhưng Kiều Thanh lại tự công khai bản thân là "người thứ ba". Cô còn tự hào khuyên mọi người hãy sống như mình. Không chỉ thế, cô còn cho biết, "người thứ ba" mới là người thiệt thòi nhất. 

Showbiz có một tiểu tam đỉnh của đỉnh không ai dám qua: Tự hào 'vạch áo cho người xem lưng' - Ảnh 1

Kiều Thanh thừa nhận mình là tiểu tam trong sự tự hào 

Đáng nói hơn nữa là ngay khi Kiều Thanh thừa nhận mình là tiểu tam thì cô đã sinh con với người đàn ông đó, dù không phải vợ chồng hợp pháp. Khi nhắc đến vợ của nhân tình, Kiều Thanh mạnh miệng khen đối phương vẫn làm tròn bổn phận với gia đình chồng nhưng thực ra, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, còn người đàn ông kia là của riêng cô. Nữ diễn viên còn nhấn mạnh, cô chỉ đến với người ấy khi biết cuộc sống vợ chồng của anh ta không còn hạnh phúc hay níu kéo được nữa, nên cô không hề "cướp chồng" của ai, dù có là "người thứ 3".

Showbiz có một tiểu tam đỉnh của đỉnh không ai dám qua: Tự hào 'vạch áo cho người xem lưng' - Ảnh 2 

Showbiz có một tiểu tam đỉnh của đỉnh không ai dám qua: Tự hào 'vạch áo cho người xem lưng' - Ảnh 3

Người đàn ông khiến Kiều Thanh tự hào làm người thứ ba 

Không cần phải nói cũng hiểu, những lời Kiều Thanh nói phải nhận về muôn vàn chỉ trích nặng nề. Dù bị mứng chửi nhưng Kiều Thanh vẫn thường xuyên khoe ảnh chụp chung đầy hạnh phúc với “chồng” và còn tự hào vì cô đã sinh được con trai cho người đàn ông ấy, điều mà người phụ nữ kia không làm được. Thử hỏi showbiz này có ai làm tiểu tam mà đỉnh và bất chấp như cô?

 Ảnh: Tổng hợp, Internet

Từ lùm xùm của Quỳnh Thư, Kiều Thanh bị 'đào' lại phát ngôn người thứ 3 gây sốc

Từ lùm xùm của Quỳnh Thư, Kiều Thanh bị 'đào' lại phát ngôn người thứ 3 gây sốc

“Tôi tự hào vì là người thứ 3, hãy sống như tôi. Người vợ thực ra không thiệt thòi bằng người thứ 3”, phát ngôn gây phẫn nộ của Kiều Thanh bị đào lại sau lùm xùm "tiểu tam" của Quỳnh Thư.

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