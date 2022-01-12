Showbiz có một tiểu tam đỉnh của đỉnh không ai dám qua: Tự hào 'vạch áo cho người xem lưng'

Tuy nhiên cách đây 3 năm, trong một buổi họp báo phim, không ai đánh nhưng Kiều Thanh lại tự công khai bản thân là "người thứ ba". Cô còn tự hào khuyên mọi người hãy sống như mình. Không chỉ thế, cô còn cho biết, "người thứ ba" mới là người thiệt thòi nhất.

Kiều Thanh là diễn viên đình đám của truyền hình miền Bắc. Cô tạo được tiếng vang từ vai diễn trong Phía trước là bầu trời, Hoa hồng trên ngực trái.... Kiều Thanh sở hữu nhan sắc mặn mà, ấn tượng cùng khả năng diễn xuất tốt nên rất được sự ưu ái của các đạo diễn trong giai đoạn phim Việt Nam mới manh nha phát triển.

Đáng nói hơn nữa là ngay khi Kiều Thanh thừa nhận mình là tiểu tam thì cô đã sinh con với người đàn ông đó, dù không phải vợ chồng hợp pháp. Khi nhắc đến vợ của nhân tình, Kiều Thanh mạnh miệng khen đối phương vẫn làm tròn bổn phận với gia đình chồng nhưng thực ra, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, còn người đàn ông kia là của riêng cô. Nữ diễn viên còn nhấn mạnh, cô chỉ đến với người ấy khi biết cuộc sống vợ chồng của anh ta không còn hạnh phúc hay níu kéo được nữa, nên cô không hề "cướp chồng" của ai, dù có là "người thứ 3".

Người đàn ông khiến Kiều Thanh tự hào làm người thứ ba

Không cần phải nói cũng hiểu, những lời Kiều Thanh nói phải nhận về muôn vàn chỉ trích nặng nề. Dù bị mứng chửi nhưng Kiều Thanh vẫn thường xuyên khoe ảnh chụp chung đầy hạnh phúc với “chồng” và còn tự hào vì cô đã sinh được con trai cho người đàn ông ấy, điều mà người phụ nữ kia không làm được. Thử hỏi showbiz này có ai làm tiểu tam mà đỉnh và bất chấp như cô?

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