Nữ ca sĩ Mỹ Lệ bất ngờ có bài viết chia sẻ quan điểm về vấn đề người yêu/chồng ngoại tình. Đáng chú ý hơn cả khi cô còn không quên "mách nước" cho hội em nếu gặp phải sự chen chân của "trà xanh".

2021 đánh dấu nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ của sao Việt, không ít lần khán giả cho rằng nguyên nhân chính đến từ nhân vật bị ghét nhất MXH - "tiểu tam". Loạt sao Việt ly hôn dấy lên nghi vấn có trà xanh chen chân - Ảnh: Internet Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Lệ bất ngờ có bài viết chia sẻ quan điểm về vấn đề người yêu/chồng ngoại tình. Đáng chú ý hơn cả khi cô còn không quên "mách nước" cho hội em nếu gặp phải sự chen chân của "trà xanh".

Bài viết của nữ ca sĩ Mỹ Lệ - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình nhắc nhở chị em: "Phụ nữ ơi hãy dịu dàng tuỳ nơi tuỳ lúc, chỉ nên hiền thục như một con mèo ướt khi hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông yêu thương mình thôi. Nếu đánh hơi thấy sự phản bội lấp ló đâu đây thì lập tức trở mặt nhanh hơn tốc độ trở mặt của nó mới kịp! Chứ đợi thấy rõ mười mươi hình hài của con trà xanh cười tươi như yêu quái bên cạnh thằng chồng mất nết của bạn mới lao vào như con sư tử Hà Đông thì đã muộn!". Chưa dừng lại ở đó, phần cuối bài đăng, giọng ca sinh năm 1972 còn gay gắt lên án hành động phá hoại hạnh phúc gia đình của những "trà xanh" vô "số" tội. Mỹ Lệ gay gắt: "Con đàn bà nào đã là trà xanh, đã làm con rắn độc nhảy vào chiếm ổ của bạn, phá hoại hạnh phúc của bạn chắc chắn khó có tình yêu thương và lòng bao dung khi tiếp quản cái tổ đó, nó chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống những gì thuộc về bạn mà thôi. Tóm lại: chồng đã rước rắn độc vào nhà, hãy rời bỏ cái tổ dơ dáy đó ra đi cùng với đàn con thân yêu của mình, nếu không đưa đựợc con ra thì cứ ở lì trong tổ, không nhúc nhích! Con nào thò đầu vào: mổ cho lòi mắt nó ra".

Mỹ Lệ thẳng thừng tuyên bố sẽ trừng trị nếu tiểu tam xuất hiện phá hoại hạnh phúc gia đình - Ảnh: FBNV Dòng chia sẻ của Mỹ Lệ đã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều chị em. Đặc biệt là bên cạnh rùm beng ly hôn của sao Việt thì thời gian gần đây, vụ án bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành lại càng khiến dư luận đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ. Vụ việc vẫn đang gây phẫn uất trong dư luận - Ảnh: Internet Được biết, hiện vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị người tình của bố đẻ đánh đập nhiều lần đến mức tử vong vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Không ít tình tiết gây phẫn nộ đã được cơ quan chức năng công bố. Đến nay, 2 đối tượng "dì ghẻ" Quỳnh Trang và bố đẻ bé V.A đã bị khởi tố vì hành vi tàn nhẫn nói trên.

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