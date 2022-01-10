Các 'chú tiểu' của Tịnh thất Bồng lai bị đem ra 'làm trò đùa', ca sĩ Mỹ Lệ không khỏi phẫn nộ: 'Trẻ em có lỗi gì không?'

Hậu trường 10/01/2022 11:35

Mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ đã lên tiếng về việc các "chú tiểu" của Tịnh thất Bồng Lai bị đem ra làm trò đùa và bịa đặt nhiều thông tin giả trên mạng xã hội.

Là một trong những giọng ca nữ đình đám cùng lứa với Thu Minh, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Mỹ Lệ lặng lẽ rời khỏi làng giải trí và chọn cuộc sống kín tiếng nhiều năm nay.

Liên quan đến vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ nỗi bức xúc của mình về việc đem hình ảnh của các "chú tiểu" lẫn phụ nữ trong Thiền am là điều không nên. Đồng thời, cô cũng cho rằng việc công khai thông tin cá nhân của họ không đúng. Mỹ Lệ bộc bạch: "Một năm buồn trôi qua, dịch bệnh làm chúng ta đã quá mệt mỏi, buồn phiền. Không thương được nhau thì xin chớ gây thêm cay đắng, phũ phàng!".

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Bài đăng của ca sỹ Mỹ Lệ nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô bày tỏ sự phẫn nộ của mình: "Phụ nữ và trẻ em sống trong Tịnh thất Bồng Lai họ có lỗi gì không? Sao các bạn đem tên tuổi và thông tin cá nhân của họ ra làm trò đùa? Mấy ngày nay thấy nhiều người đăng tấm hình sơ đồ huyết thống giả và danh sách tên tuổi của những người sống trong tịnh thất ra chia sẻ ầm ầm, mà có biết những thông tin đó hoàn toàn là bịa đặt. Ai oan tin và bịa đặt chắc mọi người cũng đoán ra được chứ khó gì đâu?".

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Ca sỹ Mỹ Lệ - Ảnh: Internet

"Quyền bí mật về đời sống riêng tư của con người là bất khả xâm phạm, những người phụ nữ, trẻ em và nhiều thanh thiếu niên sống ở tịnh thất không phạm tội, họ có quyền được bảo vệ nhân thân. Tôi đọc báo mấy ngày nay thì có 4 người trong đó bị bắt có tội danh: Lợi dụng tôn giáo gì gì đó. Chứ chưa thấy có tội danh loạn luân. Ấy thế mà trên mạng chia sẻ rầm rầm những thông tin bịa đặt. Thật tội nghiệp cho những con người sống ở đó, họ sẽ mặc cảm với cộng đồng ra sao?", cô bày tỏ thêm.

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Nữ ca sĩ bức xúc vì các 'chú tiểu' của Tịnh thất Bồng Lai bị đem ra làm trò đùa - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ quan điểm của mình rằng ở giữa xã hội văn minh thời nay, việc hình ảnh người phụ nữ và trẻ em bị đem ra đấu tố, cợt nhả thì rất tàn nhẫn và "man rợ". Cô cho biết: "Nói nghe nè, cho dù họ có phạm tội thì pháp luật cũng không cho phép công khai xúc xiểm danh tính của họ chứ đừng nói chi họ vô tội! Ở giữa xã hội văn minh thời nay mà còn bị đem ra đấu tố, cợt nhả như kiểu ngày xưa gái chửa hoang bị gọt đầu bôi vôi, thật man rợ! Đừng góp phần mình trong cái sự man rợ ấy, tôi xin".

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