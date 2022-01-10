Trên sân khấu của chương trình "Hát cho ngày mai", câu chuyện của điều dưỡng Lê Thị Như Ngọc (1993, Bệnh viện Da liễu TP.HCM) đã để lại nhiều cảm xúc. Tham gia chống dịch từ tháng 6 đến tháng 9/2021 với nhiệm vụ lấy mẫu cộng đồng, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 12, điều khiến Như Ngọc trăn trở nhất là nỗi lo lắng về đứa con gái nhỏ 5 tuổi, sống thiếu vắng tình thương của của ba lẫn mẹ bởi chị đã ly hôn.

Thí sinh Như Ngọc - Ảnh: Chụp màn hình

Sau màn trình diễn của Như Ngọc, Cẩm Ly bật khóc và gục xuống bàn - Ảnh: Chụp màn hình

Do đó, khi nghe Như Ngọc hát, Cẩm Ly bỗng gục mặt vào tay khóc nức nở khi màn trình diễn mới chỉ được một nửa. Thậm chí, nữ ca sĩ đã khóc nghẹn và nước mắt không ngừng rơi tới hơn 10 phút. Điều này khiến Quốc Đại lo lắng, Quyền Linh cũng nhìn với vẻ xót xa.