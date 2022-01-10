Lần đầu tiên, Cẩm Ly khóc nghẹn tới hơn 10 phút trên sóng tryền hình. Điều này đã khiến MC Quyền Linh vô cùng lo lắng và xót xa.
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Trên sân khấu của chương trình "Hát cho ngày mai", câu chuyện của điều dưỡng Lê Thị Như Ngọc (1993, Bệnh viện Da liễu TP.HCM) đã để lại nhiều cảm xúc. Tham gia chống dịch từ tháng 6 đến tháng 9/2021 với nhiệm vụ lấy mẫu cộng đồng, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 12, điều khiến Như Ngọc trăn trở nhất là nỗi lo lắng về đứa con gái nhỏ 5 tuổi, sống thiếu vắng tình thương của của ba lẫn mẹ bởi chị đã ly hôn.
Do đó, khi nghe Như Ngọc hát, Cẩm Ly bỗng gục mặt vào tay khóc nức nở khi màn trình diễn mới chỉ được một nửa. Thậm chí, nữ ca sĩ đã khóc nghẹn và nước mắt không ngừng rơi tới hơn 10 phút. Điều này khiến Quốc Đại lo lắng, Quyền Linh cũng nhìn với vẻ xót xa.
Mãi tới lúc sau, Cẩm Ly mới ngẩng mặt lên nghẹn ngào: "Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng nghe thí sinh hát khiến tôi không thể cầm được nước mắt".
Đồng thời, bà xã nhạc sĩ Minh Vy cho biết mình là một người sống thiên về nội tâm và rất trân quý tình cảm gia đình và mỗi lần nghe bài hát về mẹ thì bản thân lại không thể kiềm nén được cảm xúc. Cô cho rằng khi đã làm mẹ rồi thì sẽ hiểu được nhiều điều, hiểu về mẹ và hiểu cả khi chính mình trở thành mẹ. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Đối với mẹ, con lúc nào cũng là tất cả. Ly nói thật nha, các ông có giận thì Ly cũng chịu. Với các bà mẹ, con luôn luôn đặt lên trước chồng bởi nó là 'núm ruột' của mình".