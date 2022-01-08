Sau khi mẹ ruột qua đời, Ngọc Sơn thừa nhận không còn chút tiền bạc nào. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng không mấy để tâm mà chỉ cần "còn sống được là kiếm tiền được".

Những người hâm mộ danh ca Ngọc Sơn đều biết anh là người con rất mực hiếu thảo, đặc biệt là tình yêu dành cho mẹ. Thời điểm mẹ bệnh nặng, nam ca sĩ dốc hết tài sản cho bà chữa bệnh, song song đó anh vẫn cố gắng thực hiện các công việc thiện nguyện. Sau khi mẹ ruột qua đời, "giọng ca Nhật kí đời tôi" thừa nhận không còn chút tiền bạc nào. Tuy nhiên, anh cũng không mấy để tâm mà chỉ cần còn sống là còn kiếm ra tiền được. Anh vô cùng an lòng khi giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ.

Ngọc Sơn nổi tiếng là một người con rất mực hiếu thảo - Ảnh: Internet Bản thân anh không cần tiền của mà chỉ cần mẹ anh sống vui, sống khỏe là anh hạnh phúc - Ảnh: Internet Mới đây, trong chương trình truyền hình, Ngọc Sơn trải lòng về cuộc sống hiện tại của mình sau khi bà Kim Loan qua đời. Anh tâm sự: "Có một sự thật tôi cần phải nói thẳng, rằng tôi không có nhiều tiền và rất nghèo. Tôi không có gì để khoe ngoài tình yêu lớn dành cho ba mẹ. Ngay cả khi mẹ sắp mất, bà vẫn tưởng tôi có rất nhiều tiền". Đề cập tới các hoạt động thiện nguyện của mình, nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Khán giả thấy tôi hay đi làm từ thiện nhưng thực chất nhiều lần trong đó là đi mượn tiền để làm rồi về trả sau. Tôi cứ hứa cho trước, đi mượn về rồi trả sau mà không màng tới. Tính của tôi là vậy, sống hết lòng với cha mẹ và đại gia đình. Mấy chục năm trời làm dâu trăm họ, kiếm được bao nhiêu tôi đều gửi cho mẹ và lo cho mẹ đến hơi thở cuối cùng. Mọi người cứ nghĩ tôi giàu nhưng sự thực thì không hề, tôi chỉ giàu tình cảm mà thôi".

Nam ca sĩ trải lòng về cuộc sống hiện tại của mình - Ảnh: Internet Chia sẻ sau khi mẹ mất, anh vẫn còn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là đại gia đình luôn bên cạnh lo lắng, quan tâm đến mình. Tuy nhiên anh vẫn luôn tự nhủ rằng: "Tôi cũng hãnh diện và hạnh phúc khi có thể lo được cho người thân của mình ổn định cuộc sống. Bây giờ cha mẹ không còn nên tôi mới dám thú nhận mình trắng tay. Nhiều người quan tâm hỏi tôi có cần gì không. Tôi từ chối vì tôi không có tính xin xỏ ai, còn sống được là kiếm tiền được. Tôi phải cho thuê căn hộ ở Hà Nội để có tiền mưu sinh qua ngày".

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