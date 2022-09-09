Shark Bình lên tiếng giữa lúc Phương Oanh tiết lộ tin nhắn vợ cũ khuyên chồng 'cứ thoải mái yêu'

Nữ diễn viên tiết lộ: "Gần đây, chị ấy còn động viên anh Bình cứ thoải mái yêu để được chăm sóc và mỗi người có cuộc sống riêng. Vậy nên anh ấy mới tin tưởng, không mảy may đề phòng. Thậm chí khi chị ấy trì hoãn việc hoàn tất các thủ tục ly hôn như thống nhất trước kia, anh ấy cũng chẳng nghi ngờ".

Mới đây, diễn viên Phương Oanh đã chia sẻ những hình ảnh nội dung tin nhắn của vợ chồng Shark Bình trên trang cá nhân của mình. Theo cô, Shark Bình trước đó đã có người yêu và cả hai người cũng không có dấu hiệu tranh chấp tài sản hay còn tình cảm với nhau.

Đồng thời, Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình chưa muốn công khai mối quan hệ. Cho đến khi những hình ảnh chụp trộm bị tung lên mạng thì nữ diễn viên mới lên tiếng xác nhận.

Phương Oanh cho biết Shark Bình trước đó đã có người yêu và cả hai người cũng không có dấu hiệu tranh chấp tài sản hay còn tình cảm với nhau - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, trong diễn biến cùng thời điểm, một tài khoản có tên C.N tự nhận là bạn gái cũ của Shark Bình lên tiếng. Người này cho biết Shark Bình là người khá lăng nhăng, có nhiều mối quan hệ trong lúc đang quen cô. Đáng chú ý, cô còn tiết lộ mình vẫn giữ liên lạc với vợ shark Bình và cho biết chính nam doanh nhân mới là người không muốn ly hôn. Đặc biệt, bạn gái cũ còn nhắc thẳng đến nữ diễn viên Phương Oanh, cho biết đoạn tin nhắn bị che đi là mail mà bản thân chỉ trích nam doanh nhân.

Theo thông tin từ Zing, về phát ngôn của Phương Oanh và tài khoản được cho là "bạn gái cũ của Shark Bình", nam doanh nhân cho biết: “Những gì cần chia sẻ, tôi đã chia sẻ trên các báo chính thống. Việc đời tư là chuyện cá nhân và như một thói quen tôi xin phép không chia sẻ chi tiết hơn về cuộc sống riêng”.

Nam doanh nhân xin phép không chia sẻ chi tiết hơn về cuộc sống riêng - Ảnh: Internet

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hoà Bình sinh năm 1981, ông từng học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội. Năm 19 tuổi, ông khởi nghiệp lần đầu cùng vợ trong thời gian còn là sinh viên. Sau một quãng thời gian gần 20 năm, bà cùng Shark Bình sáng lập nên tập đoàn công nghệ có giá trị hàng trăm triệu USD.

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình công khai mối quan hệ vào cuối tháng 8 sau khi lộ hình cùng du lịch nước ngoài. Shark Bình nói ông độc thân hơn hai năm và Phương Oanh không phải người thứ ba. Tuy nhiên, sau đó vợ Shark Bình - bà Đào Lan Hương đã lên tiếng khẳng định "Cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa".

Hiện tại, mối quan hệ giữa Shark Bình, bà Đào Lan Hương, và nữ diễn viên Phương Oanh vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.